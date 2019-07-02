підписатися на розсилку
25.9 26.25
29.1 29.8
˟
02 липня 2019, вівторок, 13:55 37
Вибори 2019-07-02T15:46:11+03:00
Українські Новини
ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати

ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати

Андрій Клюєв
Андрій Клюєв

Після того, як Верховний Суд скасував відмову в реєстрації, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голову Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у депутати Верховної Ради.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у вівторок, передають Українські Новини.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька обурилася рішенням Верховного Суду, який фактично зобов'язав комісію зареєструвати Клюєва.

"Ця ситуація просто обурлива... В шахах це називається пат", - заявила вона.

На її думку, рішення суду межує з правовим нігілізмом.

Наголошується, що, за даними Генпрокуратури, Клюєв з лютого 2014 року не перебуває в Україні і розшукується правоохоронними органами.

Водночас, згідно з даними Державної прикордонної служби, екс-глава Адміністрації не був в Україні лише 9 днів в січні 2014 року.

Таким чином, вважається, що він перебував за місцем реєстрації в Донецьку і має право балотуватися в депутати.

ЦВК на виконання рішення Верховного Суду зареєструвала Клюєва кандидатом у депутати на одномандатному окрузі №46 (Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня ЦВК відмовив екс-голові Адміністрації Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради, але Верховний Суд зобов'язав комісію переглянути це рішення.

Раніше у Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми. А Генпрокуратура викликала Андрія Клюєва на допит як підозрюваного.

Більше новин про: ЦВК Віктор Янукович Андрій Клюєв Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Холдинг МХП за 4 місяці поточного року направив понад 36,4 млн гривень на соціальні та інфраструктурні проекти 15:50
Смертельна ДТП у Миколаївській області. Фото: Нацполіція
У Миколаївській області зіткнулися два мікроавтобуси, одна людина загинула, ще 15 - постраждали 15:29
У Києві проводиться евакуація у всіх детсадках 15:18
"Нафтогаз" оцінив затверджену Кабміном модель проведення анбандлинга в 18 млрд доларів 15:08 Документ
Послугою з перенесення номерів скористалися 9 630 абонентів 15:05
більше новин
У новому енергоринку ціна на електроенергію ДТЕК Ахметова впала на 25% 08:00
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
Дві країни скасували безвіз з Україною: український паспорт опустився в світовому рейтингу 13:27
Холдинг МХП за 4 місяці поточного року направив понад 36,4 млн гривень на соціальні та інфраструктурні проекти 15:50
Викрадений податківцями бізнесмен зміг втекти з полону, - ICTV 10:33
більше новин
20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі, - Богдан 10:29
Зеленський запропонував нову формулу розрахунку ціни на електрику замість "Роттердам+" 15:14
Бойовики вбили військового і поранили двох при перевезенні бійця під Донецьком 13:26
Міністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: kherson.life
Клімкін назвав нового керівника МЗС 21:50
В Україні підвищився прожитковий мінімум 08:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok