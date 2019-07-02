ЦВК зареєструвала екс-главу АП Януковича Клюєва кандидатом у депутати

Після того, як Верховний Суд скасував відмову в реєстрації, Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голову Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Клюєва кандидатом у депутати Верховної Ради.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії у вівторок, передають Українські Новини.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька обурилася рішенням Верховного Суду, який фактично зобов'язав комісію зареєструвати Клюєва.

"Ця ситуація просто обурлива... В шахах це називається пат", - заявила вона.

На її думку, рішення суду межує з правовим нігілізмом.

Наголошується, що, за даними Генпрокуратури, Клюєв з лютого 2014 року не перебуває в Україні і розшукується правоохоронними органами.

Водночас, згідно з даними Державної прикордонної служби, екс-глава Адміністрації не був в Україні лише 9 днів в січні 2014 року.

Таким чином, вважається, що він перебував за місцем реєстрації в Донецьку і має право балотуватися в депутати.

ЦВК на виконання рішення Верховного Суду зареєструвала Клюєва кандидатом у депутати на одномандатному окрузі №46 (Донецька область).

Як повідомляли Українські Новини, 23 червня ЦВК відмовив екс-голові Адміністрації Клюєву в реєстрації кандидатом у депутати Ради, але Верховний Суд зобов'язав комісію переглянути це рішення.

Раніше у Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми. А Генпрокуратура викликала Андрія Клюєва на допит як підозрюваного.