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06 мая 2019, понедельник, 17:16 186
Силовые структуры 2019-05-06T17:21:12+03:00
Українські Новини
ГПУ вызывает экс-главу АП Клюева на допрос как подозреваемого

ГПУ вызывает экс-главу АП Клюева на допрос как подозреваемого

Андрей Клюев.
Андрей Клюев.

Генеральная прокуратура вызывает бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева на допрос в качестве подозреваемого.

Повестка опубликована на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

В ней обнародовано место жительства Клюева в России - село Шульгино, Одинцовского района Московской области, улица Лесная, дом №45.

Он обязан прибыть на допрос в Генпрокуратуру 26 июня в 10:00.

Планируется допросить Клюева в качестве подозреваемого в рамках заочного расследования.

22 марта Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование против Клюева.

Следователи управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляют досудебное расследование по подозрению Клюева в причастности к завладению госсредствами в особо крупных размерах на должности первого вице-премьер-министра в мае 2010 - апреле 2011 года.

Как сообщали Українськi Новини, у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.

В марте ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников и снял с Андрея Клюева, ранее Клюева также сняли с международного розыска.

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