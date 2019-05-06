ГПУ вызывает экс-главу АП Клюева на допрос как подозреваемого

Генеральная прокуратура вызывает бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главу Администрации Президента Андрея Клюева на допрос в качестве подозреваемого.\r\nПовестка опубликована на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nВ ней обнародовано место жительства Клюева в России - село Шульгино, Одинцовского района Московской области, улица Лесная, дом №45.\r\nОн обязан прибыть на допрос в Генпрокуратуру 26 июня в 10:00.\r\nПланируется допросить Клюева в качестве подозреваемого в рамках заочного расследования.\r\n22 марта Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре специальное (заочное) расследование против Клюева.\r\nСледователи управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляют досудебное расследование по подозрению Клюева в причастности к завладению госсредствами в особо крупных размерах на должности первого вице-премьер-министра в мае 2010 - апреле 2011 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.\r\nВ марте ЕС продлил санкции против Януковича и его соратников и снял с Андрея Клюева, ранее Клюева также сняли с международного розыска.