ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главе Администрации Президента Виктора Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Указано, что комиссия на заседании в воскресенье зарегистрировала 164 кандидата в депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в в одномандартных округах, выдвинутых политическими партиями.

Всего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1 593 кандидатов в Раду, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1 319, выдвинутых политическими партиями - 274.

Кроме того, комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

На заседании было отказано в регистрации кандидатами в одномандатных округах 17 самовыдвиженцам и Клюеву как кандидату от Либеральной партии.

Как сообщали Українськi Новини, ГПУ вызывала Андрея Клюева на допрос как подозреваемого.

Кроме того, у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.

В конце мая расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменили.