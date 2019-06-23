ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главе Администрации Президента Виктора Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что комиссия на заседании в воскресенье зарегистрировала 164 кандидата в депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 48 кандидатов в народные депутаты в в одномандартных округах, выдвинутых политическими партиями.\r\nВсего по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1 593 кандидатов в Раду, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 1 319, выдвинутых политическими партиями - 274.\r\nКроме того, комиссия зарегистрировала 430 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.\r\nНа заседании было отказано в регистрации кандидатами в одномандатных округах 17 самовыдвиженцам и Клюеву как кандидату от Либеральной партии.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГПУ вызывала Андрея Клюева на допрос как подозреваемого. \r\nКроме того, у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.\r\nВ конце мая расследование против экс-секретаря СНБО Клюева отменили.