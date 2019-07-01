Верховный Суд отменил отказ ЦИКа в регистрации экс-главы АП Клюева кандидатом в депутаты Рады

Верховный Суд признал незаконным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главе Администрации Президента Виктора Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.\r\nОб этом в социальной сети Facebook сообщил его адвокат Юрий Сухов, передают Українськi Новини.\r\n"Решение Верховного Суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А. П., постоянно проживающего на территории Украины в г. Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - написал адвокат.\r\nПо его словам, это решение нужно уважать, поскольку Украина - европейская страна, в которой должны чтить и уважать Конституцию и законы.\r\n"Политическая подоплека и личная неприязнь не могут быть мерилом права!!!" - подытожил юрист.\r\nКак сообщали Українськi Новини, у экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.\r\nРанее ГПУ вызывала Андрея Клюева на допрос как подозреваемого.\r\nТакже у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.