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01 июля 2019, понедельник, 17:53 74
Выборы 2019-07-01T18:26:57+03:00
Українські Новини
Верховный Суд отменил отказ ЦИКа в регистрации экс-главы АП Клюева кандидатом в депутаты Рады

Верховный Суд отменил отказ ЦИКа в регистрации экс-главы АП Клюева кандидатом в депутаты Рады

Верховный Суд признал незаконным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-главе Администрации Президента Виктора Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Верховной Рады на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил его адвокат Юрий Сухов, передают Українськi Новини.

"Решение Верховного Суда является окончательным и оно указывает, что законно, а что нет. Суд не согласился с ЦИК Украины и отменил, как по мне, сепаратистское и конъюнктурное его решение об отказе в регистрации Клюева А. П., постоянно проживающего на территории Украины в г. Донецке, кандидатом в народные депутаты Украины от Либеральной партии Украины в одномандатном избирательном округе №46 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года", - написал адвокат.

По его словам, это решение нужно уважать, поскольку Украина - европейская страна, в которой должны чтить и уважать Конституцию и законы.

"Политическая подоплека и личная неприязнь не могут быть мерилом права!!!" - подытожил юрист.

Как сообщали Українськi Новини, у экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.

Ранее ГПУ вызывала Андрея Клюева на допрос как подозреваемого.

Также у соратников Януковича и экс-главы АП Клюева нашли документы "ДНР" и финансовые схемы.

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