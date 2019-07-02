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02 липня 2019, вівторок, 08:24 23
Верховна Рада і партії 2019-07-02T11:30:03+03:00
Українські Новини
Заява Богдана про статус російської мови на Донбасі - його особисте бачення, - представник Президента в Раді

Заява Богдана про статус російської мови на Донбасі - його особисте бачення, - представник Президента в Раді

Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: Yan Dobronosov/Facebook Руслан Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє, що заява керівника Офісу Президента Андрія Богдана про регіональний статус російської мови на Донбасі є його особистим баченням і не відображає позицію партії "Слуга народу".

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Я думаю, це однозначно варто трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелює з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Для нас визначальним є положення ст. 10 Конституції, згідно з якою єдиною державною мовою є українська мова", - сказав він.

Зі слів Стефанчук, він поки не читав інтерв'ю, в якому Богдан про це сказав.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський проти утисків російської мови і мов інших нацменшин. При цьому, кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб українська була державною мовою.

Тим часом Богдан заявив, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі.

Більше новин про: російська мова Партія "Слуга народу" Андрій Богдан Руслан Стефанчук представник Президента регіональні мови

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