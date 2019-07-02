Заява Богдана про статус російської мови на Донбасі - його особисте бачення, - представник Президента в Раді

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляє, що заява керівника Офісу Президента Андрія Богдана про регіональний статус російської мови на Донбасі є його особистим баченням і не відображає позицію партії "Слуга народу".

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передають Українські Новини.

"Я думаю, це однозначно варто трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, оскільки вона не зовсім корелює з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Для нас визначальним є положення ст. 10 Конституції, згідно з якою єдиною державною мовою є українська мова", - сказав він.

Зі слів Стефанчук, він поки не читав інтерв'ю, в якому Богдан про це сказав.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський проти утисків російської мови і мов інших нацменшин. При цьому, кожен п'ятий громадянин України хоче, щоб українська була державною мовою.

Тим часом Богдан заявив, що 20% депутатів "Слуги народу" братимуть хабарі.