Клімкін заявив, що відмовився від пропозиції Порошенка увійти до списку його партії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, що з 3 липня має намір піти у відпустку, заявляє, що він відмовився від пропозиції колишнього Президента Петра Порошенка увійти в список партії "Європейська солідарність" і не має наміру балотуватися на одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це міністр сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Я ніколи не збирався йти у список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив він .

Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва, де проживає.

За словами міністра, прогнози були "обнадеживаюшими", але в підсумку він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.

Клімкін зазначив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.

За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, в тому числі і на посаді мера Києва.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського. Однак раніше, 6 червня, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

Тим часом, Президент Володимир Зеленський хоче залучити Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.