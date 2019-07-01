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01 липня 2019, понеділок, 22:16 14
Кабмін 2019-07-02T00:30:02+03:00
Українські Новини
Клімкін заявив, що відмовився від пропозиції Порошенка увійти до списку його партії

Клімкін заявив, що відмовився від пропозиції Порошенка увійти до списку його партії

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, що з 3 липня має намір піти у відпустку, заявляє, що він відмовився від пропозиції колишнього Президента Петра Порошенка увійти в список партії "Європейська солідарність" і не має наміру балотуватися на одномандатному виборчому окрузі на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це міністр сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Я ніколи не збирався йти у список "Європейської солідарності", я ніколи не був політичною частиною БПП... Колишній Президент пропонував мені до цього приєднатися, але це насправді ніколи не було моїм бажанням", - підкреслив він .

Клімкін також зазначив, що планував балотуватися в депутати по мажоритарному округу на лівобережній частині Києва, де проживає.

За словами міністра, прогнози були "обнадеживаюшими", але в підсумку він вирішив відмовитися від ідеї стати депутатом Ради.

Клімкін зазначив, що без команди однодумців немає сенсу ставати парламентарієм.

За словами міністра, він не виключає різні варіанти продовження політичної кар'єри, в тому числі і на посаді мера Києва.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського. Однак раніше, 6 червня, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

Тим часом, Президент Володимир Зеленський хоче залучити Клімкіна до дисциплінарної відповідальності.

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