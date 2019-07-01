Климкин назвал нового руководителя МИДа

Министр иностранных дел Павел Климкин, которого Президент Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, намерен уйти в отпуск с 3 июля и выступает за назначение своего заместителя Елены Зеркаль исполняющей обязанности министра иностранных дел.

Об этом Климкин сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин уходит в политический отпуск.

Также премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского. Однако ранее, 6 июня, Верховная Рада отказалась уволить Климкина.