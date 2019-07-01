Клімкін назвав нового керівника МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого Президент Володимир Зеленський хоче залучити до дисциплінарної відповідальності, має намір піти у відпустку з 3 липня і виступає за призначення свого заступника Олени Зеркаль виконуючою обов'язки міністра закордонних справ.\r\nПро це Він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він.\r\nМіністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Клімкін йде в політичну відпустку.\r\nТакож прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського. Однак раніше, 6 червня, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.