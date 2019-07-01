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01 липня 2019, понеділок, 21:50 125
Політика 2019-07-01T22:15:06+03:00
Українські Новини
Клімкін назвав нового керівника МЗС

Клімкін назвав нового керівника МЗС

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, якого Президент Володимир Зеленський хоче залучити до дисциплінарної відповідальності, має намір піти у відпустку з 3 липня і виступає за призначення свого заступника Олени Зеркаль виконуючою обов'язки міністра закордонних справ.

Про це Він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Я так розраховую, що піду у відпустку з середи (3 липня). Просто завтра необхідно ще кілька справ закінчити і все", - повідомив він.

Міністр сподівається, що обов'язки міністра виконуватиме Зеркаль.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін йде в політичну відпустку.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського. Однак раніше, 6 червня, Верховна Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

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