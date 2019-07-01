Партія Зеленського втрачає голоси на виборах у Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенка

У порівнянні з попереднім соцопитуванням рейтинг партії "Слуга народу" впав, а партії "Голос" - виріс, причому партія Святослава Вакарчука обігнала партію Порошенка. Так, 43,2% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12% - "Опозиційну платформу - За життя", 9,4% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 8,3% - "Голос" Святослава Вакарчука, 8,2% - "Європейську солідарність" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Таким чином, 5-відсотковий бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

При цьому по 3,9% опитаних висловили бажання підтримати партію "Громадянська позиція", 4,1% - "Сила і честь", 2,1% - Радикальну партію Олега Ляшка, 2,2% - "Опозиційний блок - партія миру і розвитку", 1,8% - "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 1,6% - "Українську стратегію Гройсмана", 1,2% - "Об'єднання "Самопоміч".

Решта партій набирають менше 1% голосів.

Опитування проводилося з 22 по 27 червня серед 1 000 повнолітніх респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, тиждень назад 45,3% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 8,4% - "Європейську солідарність", 6,8% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

"Слуга народу" і "Платформа" Бойко лідирують у рейтингах, Вакарчук "вибив" Смешко з прохідних.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.