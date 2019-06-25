Партии Зеленского и Бойко лидируют на выборах в Раду

45,3% респондентов, опрошенных Украинским институтом социологических исследований им. Александра Яременко и центром "Социальный мониторинг", которые будут голосовать и определились с выбором, готовы поддержать партию "Слуга народа", 12,1% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Всеукраинское Объединение "Батьківщина", 8,4% - "Европейскую солидарность", 6,8% - "Голос" Святослава Вакарчука на выборах Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Таким образом, 5%-й барьер преодолевают 5 партий среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

При этом по 4,5% опрошенных выразили желание поддержать партию "Гражданская позиция", 4,4% - "Сила и честь", 3% - Радикальную партию Олега Ляшко, 1,7% - "Всеукраинское Объединение "Свобода".

78,5% опрошенных выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Верховную Раду (42,4% - точно уверенны, 36,1% - скорее уверенны).

Опрос проводился с 13 по 19 июня среди 3 000 совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.

Как сообщали Українські Новини, на выборах уверенно лидирует "Слуга народа", а "Голос" Вакарчука на последнем проходном месте.

А вот ранее "Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.