Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступає проти участі спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у дострокових виборах Ради після відновлення повноважень Росії в асамблеї.

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передають Українські Новини.

"Я вважаю за доцільне в разі, якщо російську делегацію буде відновлено в правах у ПАРЄ, відкликати своє запрошення голови Верховної Ради щодо участі спостерігачів в Україні. Якщо вони будуть намагатися через ПАРЄ направити російських спостерігачів, ми цього не можемо дозволити", - сказав він.

Зі слів Парубія, спостерігачі країни-агресора не можуть визначати демократичність виборів в Україні.

Парубій розраховує на підтримку колег у цьому питанні.

Крім того, це є однією з рекомендацій парламентського комітету в закордонних справах.

Як повідомляли Українські Новини, делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України оголосили про демарш у ПАРЄ.

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи надіслав питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").