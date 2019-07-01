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01 липня 2019, понеділок, 12:04 32
Верховна Рада і партії 2019-07-01T15:15:04+03:00
Українські Новини
Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради

Парубій проти присутності спостерігачів ПАРЄ на виборах Ради

Андрій Парубій.
Андрій Парубій.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій виступає проти участі спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у дострокових виборах Ради після відновлення повноважень Росії в асамблеї.

Про це він сказав під час погоджувальної ради, передають Українські Новини.

"Я вважаю за доцільне в разі, якщо російську делегацію буде відновлено в правах у ПАРЄ, відкликати своє запрошення голови Верховної Ради щодо участі спостерігачів в Україні. Якщо вони будуть намагатися через ПАРЄ направити російських спостерігачів, ми цього не можемо дозволити", - сказав він.

Зі слів Парубія, спостерігачі країни-агресора не можуть визначати демократичність виборів в Україні.

Парубій розраховує на підтримку колег у цьому питанні.

Крім того, це є однією з рекомендацій парламентського комітету в закордонних справах.

Як повідомляли Українські Новини, делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України оголосили про демарш у ПАРЄ.

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи надіслав питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

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