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30 червня 2019, неділя, 10:37 14
Європа 2019-06-30T13:30:02+03:00
Українські Новини
Від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб

Від нестерпної спеки в Європі померли 8 осіб

Наголошується, що найбільше жертв високої температури повітря у Франції − тут загинули чотири людини, ще двоє смертей в Італії та Іспанії.

У п'ятницю, 28 червня, синоптики у Франції зафіксували відразу кілька абсолютних температурних рекордів за всю історію спостережень.

Стовпчик термометра в комуні Галларг-ле-Монтюе, розташованому в південному департаменті Гар, піднявся до +45,9 градуси за Цельсієм.

Також аномальна спека призвела до масштабних лісових пожеж у Франції та Італії.

Як повідомляли Українські Новини, спека "перевалила" за +36 і пішла в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Тим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.

І Європу накрила аномальна спека: у Франції та Швейцарії температура вище 40 градусів.

Раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

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