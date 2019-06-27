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  • Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов
27 июня 2019, четверг, 10:20 279
Жизнь 2019-06-27T11:45:28+03:00
Українські Новини
Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов

Европу накрыла аномальная жара: во Франции и Швейцарии температура уже выше 40 градусов

В Европе 26 июня зафиксировали самые высокие июньские температуры за всю историю наблюдений, и ожидается, что в ближайшие дни температура будет расти. Об этом сообщает ВВС.

27 июня, в ряде стран, в том числе во Франции и Швейцарии, температура поднимется выше +40 градусов Цельсия. Метеорологи утверждают, что жара в Европе вызвана горячим воздухом из северной Африки,из пустыни Сахара. Температура в районах между Испанией и Польшей превысила норму на 15-20 градусов. В некоторых местах, особенно в городах, может быть еще жарче. Там тепловое излучение отражается от асфальта и бетона, что приводит к повышению температуры. Мика Рантанен, метеоролог из Финляндии, прокомментировала смоделированные компьютером прогнозы погоды во Франции, как "совершенно неслыханные для июня".

Во Франции почти по всей стране объявили  "оранжевый" уровень опасности - второй уровень предупреждения после "красного". Местные власти проводят информационную кампанию о том, как уберечься от тепловых ударов.

Власти Испании также предупреждают о "значительном риске" лесных пожаров в некоторых районах.

Новый температурный рекорд для июня был зафиксирован в Германии: в среду в городке Кошен в федеральной земле Бранденбурге воздух прогрелся до +38,6 градусов.

В польском городе Радзынь и чешском Доксаны также зафиксировали новые национальные максимумы, с температурами +38,2 и +38,9 градусов соответственно.

Метеорологи предупреждают, что в ближайшие дни жаркая погода будет усиливаться. В некоторых районах северо-восточной Испании в пятницу температура может достигать +45 градусов.

Как сообщали Українські Новини, жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Как сообщали Українські Новини, а ранее сообщалось, что жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

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