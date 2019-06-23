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23 июня 2019, воскресенье, 13:45 32
Жизнь 2019-06-23T13:46:18+03:00
Українські Новини
Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35

Рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35

24 июня в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 градус, днем +30...+32 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Волынской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+19 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью +9...+14 градусов , днем +15...+20 градусов.

На курортах Карпатского региона местами кратковременный дождь, гроза. Температура в Моршине ночью +13...+15 градусов, днем +24...+ 26 градусов; в Трускавце и Сваляве ночью +15...+17 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, только в Сумской области без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+22 градусов, днем +27...+33 градуса.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градус, днем +26...+34 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+22 градуса, днем +28...+35 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем в Одесской области местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+22 градуса, днем +29...+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 градуса, днем +27...+34 градуса.

В Ялте ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +19...+21 градус, днем +29...+31 градус.

23 июня на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+28 градусов; в Днепре в пределах Киева +26 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о грозе, граде и шквалах на территории Киевской области 23 июня.

Тем временем, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

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