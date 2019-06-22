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  • Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине
22 июня 2019, суббота, 06:00 19 Карта
Жизнь 2019-06-22T06:00:02+03:00
Українські Новини
Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

Жара. Фото: Pavon.kz
Жара. Фото: Pavon.kz

На выходных в Украине еще будет по-летнему жарко. В течение дня воздух раскалится до + 31 + 36 градусов. В западных областях ожидается + 28 + 32 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Кратковременные дожди с грозами, по ее словам, пройдут в западной части, к ним присоединятся Винницкая и Житомирская области. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.

На остальной территории Украины в выходные будет сухо и солнечно.

В Киеве 22-23 июня ожидается сильная жара, + 32 + 34 градуса. Осадки в столице маловероятны, только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

"Берите большой запас воды в машину, кошек и собак обмахивайте и смачивайте, одежду надевайте свободную", - посоветовала Диденко.

А уже 25-26 июня жара спадет.

"На следующей неделе из Украины жара уйдет и перекочует на Западную Европу - вот это видно из прогностической карты температуры воздуха на 27 июня.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

А согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу запад Украины снова зальет дождями, а центр продолжит атаковать 35-градусная жара.

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