Жара "перевалит" за +36 и уйдет в Европу: синоптик предупредила о резкой смене погоды в Украине

На выходных в Украине еще будет по-летнему жарко. В течение дня воздух раскалится до + 31 + 36 градусов. В западных областях ожидается + 28 + 32 градуса.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nКратковременные дожди с грозами, по ее словам, пройдут в западной части, к ним присоединятся Винницкая и Житомирская области. Во время гроз возможны сильные ливни, шквалы и град.\r\nНа остальной территории Украины в выходные будет сухо и солнечно.\r\nВ Киеве 22-23 июня ожидается сильная жара, + 32 + 34 градуса. Осадки в столице маловероятны, только вечером в воскресенье пройдет дождь с грозой.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\n"Берите большой запас воды в машину, кошек и собак обмахивайте и смачивайте, одежду надевайте свободную", - посоветовала Диденко.\r\nА уже 25-26 июня жара спадет.\r\n"На следующей неделе из Украины жара уйдет и перекочует на Западную Европу - вот это видно из прогностической карты температуры воздуха на 27 июня.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nКак сообщали Українські Новини, палящий зной схлестнется с грозами и шквалами: синоптик дала прогноз на выходные и неделю.\r\nРанее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.\r\nА согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу запад Украины снова зальет дождями, а центр продолжит атаковать 35-градусная жара.