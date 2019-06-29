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29 червня 2019, субота, 20:16 19 Карта
Силові структури 2019-06-29T20:29:52+03:00
Українські Новини
Окупанти намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту

Окупанти намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту

Сліди від обстрілу. Фото: ООС/Facebook
Сліди від обстрілу. Фото: ООС/Facebook

Окупанти намагаються звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі населеного пункту Пікузи, що знаходиться на непідконтрольній уряду України території.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

У звіті СММ ОБСЄ зазначається, що 26 червня спостерігачі місії прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні воронки.

Крім того, осколками було пошкоджено стіну цього ж двоповерхового будинку.

На думку представників місії, воронки утворилися в результаті розриву мінометних мін 82 мм калібру, випущених із західного напрямку.

У звіті зазначається також, що на вулиці Ахматової, 37, у дворі, співробітники патруля виявили детонатор і хвостовик реактивної гранати.

Від ударної хвилі в нежитловому будинку було пошкоджено вікна і віконниці.

Зі слів місцевих жителів, обстріл стався вранці 26 червня.

На підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та окупаційних формувань РФ у районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня супротивник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 і 18:25.

У повідомленні вказується, що українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.

"З огляду на зазначені тимчасові показники, причетність українських військових до цього інциденту не підтверджується", - сказано в повідомленні.

Сліди від обстрілу. Фото: ООС/FacebookСліди від обстрілу. Фото: ООС/Facebook

Також наголошується, що провокаційні обстріли з боку окупантів спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об'єднаних сил в очах мирного населення.

Карта: ООС/FacebookКарта: ООС/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в День Конституції ситуація на фронті загострилася: бойовики зазнали масштабних втрат. Напередодні втрати були у ЗСУ і бойовиків.

Також на Донбасі за добу отримали поранення 5 військових.

Раніше бойовики обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком, до цього російські військові обстріляли з мінометів мечеть у Донецьку, 4 міни потрапили в купол.

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