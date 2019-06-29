Окупанти намагаються звинуватити підрозділи ОС в обстрілі населеного пункту

Окупанти намагаються звинуватити підрозділи Об'єднаних сил в обстрілі населеного пункту Пікузи, що знаходиться на непідконтрольній уряду України території.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\nУ звіті СММ ОБСЄ зазначається, що 26 червня спостерігачі місії прибули на місце події, де у дворі Будинку культури зафіксували чотири величезні воронки.\r\nКрім того, осколками було пошкоджено стіну цього ж двоповерхового будинку.\r\n\r\nНа думку представників місії, воронки утворилися в результаті розриву мінометних мін 82 мм калібру, випущених із західного напрямку.\r\nУ звіті зазначається також, що на вулиці Ахматової, 37, у дворі, співробітники патруля виявили детонатор і хвостовик реактивної гранати.\r\n\r\nВід ударної хвилі в нежитловому будинку було пошкоджено вікна і віконниці.\r\nЗі слів місцевих жителів, обстріл стався вранці 26 червня.\r\n\r\nНа підставі даних української сторони СЦКК, вогнева активність підрозділів ЗС України та окупаційних формувань РФ у районі населеного пункту Пікузи вказує на те, що 26 червня супротивник двічі відкривав вогонь, а саме о 17:40 і 18:25.\r\n\r\nУ повідомленні вказується, що українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали.\r\n"З огляду на зазначені тимчасові показники, причетність українських військових до цього інциденту не підтверджується", - сказано в повідомленні.\r\nСліди від обстрілу. Фото: ООС\/Facebook\r\nТакож наголошується, що провокаційні обстріли з боку окупантів спрямовані виключно на дискредитацію підрозділів Об'єднаних сил в очах мирного населення.\r\nКарта: ООС\/Facebook\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в День Конституції ситуація на фронті загострилася: бойовики зазнали масштабних втрат. Напередодні втрати були у ЗСУ і бойовиків.\r\nТакож на Донбасі за добу отримали поранення 5 військових.\r\nРаніше бойовики обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком, до цього російські військові обстріляли з мінометів мечеть у Донецьку, 4 міни потрапили в купол.