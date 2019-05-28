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28 мая 2019, вторник, 21:46 151
Происшествия 2019-05-28T21:47:44+03:00
Українські Новини
Оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком

Оккупанты обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком

Сгоревший жилой дом в Верхнеторецком. Фото:
Сгоревший жилой дом в Верхнеторецком. Фото: "Холодный Яр"

Во вторник, 28 мая, в то время, как на Донбассе боевики ранили воина ВСУ, оккупанты обстреляли поселок Верхнеторецкий (Донецкая область), вследствие чего сгорел жилой дом.

Об этом сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" на странице в соцсети Facebook.

"Последствия деятельности "братского" народа: от обстрела оккупантов поселка Верхнеторецком загорелся и полностью выгорел жилой дом", - сказано в сообщении.

Уточняется, что хозяева дома в нем временно не жили из-за обострения на фронте, впрочем, за домом ухаживали. Кроме того, террористы не давали пожарным тушить дом, постоянно обстреливая место пожара.

"Случай возгорания домов гражданских жителей из-за обстрелов оккупантов в Верхнеторецком произошел уже второй раз за последний месяц", - сообщила бригада.

Сгоревший жилой дом в Верхнеторецком. Фото: Сгоревший жилой дом в Верхнеторецком. Фото: "Холодный Яр"

Как сообщали Українські Новини, на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных и обстреляли жилые дома в Верхнеторецком.

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