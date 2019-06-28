Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери

Боевики 34 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 27 июня, один украинский военнослужащий получил ранения, а еще двое - боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

За минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранения, еще двое - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего "минским договоренностям".

По данным разведки, 27 июня трое боевиков получили ранения.

С начала текущих суток враг 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українськi Новини, украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской. Позже и боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской.