В зоне ООС сепаратисты потеряли двух боевиков в ответ на ранение украинских военных

Боевики 39 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) 26 июня, четверо украинских военнослужащих получили ранения, а еще трое - боевые травмы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных "минскими договоренностями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм", - сказано в нем.

Боевики обстреливали позиции Вооруженных сил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" они осуществили 24 обстрела вблизи Старогнатовки, Широкино, Каменки, Богдановки, Павлополя, Новоселовки Второй, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Опытного, Водяного и Талаковки.

В районе ответственности группировки "Север" боевики произвели 15 обстрелов в районе Луганского, Крымского, Зайцево, Майорска, Новолуганского, Гладосово, Южного, Екатериновки и Майского.

"За прошедшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего "минским договоренностям", - говорится в сообщении.

По данным разведки, среди боевиков было двое убитых.

Как сообщали Українські Новини, украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской.

25 июня боевики 32 раза обстреляли позиции сил ООС, 5 украинских военных были ранены, а ещё 2 травмированы.