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29 червня 2019, субота, 12:45 29
Політика 2019-06-29T16:00:02+03:00
Українські Новини
Кандидат на посаду донецького губернатора задекларував BMW майже за півмільйона гривень і соцдопомогу

Кандидат на посаду донецького губернатора задекларував BMW майже за півмільйона гривень і соцдопомогу

Кандидат на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, військовий прокурор Ужгородського гарнізону Павло Кириленко задекларував 450 тис. гривень доходів і 300 тис. гривень готівки в 2018 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Інших заощаджень і банківських рахунків у Кириленка немає.

Він орендує квартиру в Ужгороді площею 89,9 кв. м за 11 тис. гривень на місяць, користується службовою квартирою у Львові площею 65,5 кв. м і з 2017 року має автомобіль BMW 528i 2015 року випуску за 393,5 тис. гривень.

У дружини Кириленка Алли у власності в Горлівці Донецької області є квартира площею 93 кв. м (з 2009 року), і з 2013 року в Горлівці вона володіє гаражем площею 30 кв. м і земельною ділянкою площею 72 кв. м.

Також у 2018 році вона отримала 31,8 тис. гривень соціальної допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.

Раніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і одразу призначив їм тимчасові заміни.

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