Кандидат на посаду донецького губернатора задекларував BMW майже за півмільйона гривень і соцдопомогу

Кандидат на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації, військовий прокурор Ужгородського гарнізону Павло Кириленко задекларував 450 тис. гривень доходів і 300 тис. гривень готівки в 2018 році.\r\nПро це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nІнших заощаджень і банківських рахунків у Кириленка немає.\r\nВін орендує квартиру в Ужгороді площею 89,9 кв. м за 11 тис. гривень на місяць, користується службовою квартирою у Львові площею 65,5 кв. м і з 2017 року має автомобіль BMW 528i 2015 року випуску за 393,5 тис. гривень.\r\nУ дружини Кириленка Алли у власності в Горлівці Донецької області є квартира площею 93 кв. м (з 2009 року), і з 2013 року в Горлівці вона володіє гаражем площею 30 кв. м і земельною ділянкою площею 72 кв. м.\r\nТакож у 2018 році вона отримала 31,8 тис. гривень соціальної допомоги.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена.\r\nРаніше Зеленський звільнив 12 голів обласних державних адміністрацій 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій. Також Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і одразу призначив їм тимчасові заміни.