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29 червня 2019, субота, 09:40 17
Зовнішня політика 2019-06-29T12:30:02+03:00
Українські Новини
Це пастка: Волкер відреагував на пропозицію Росії звільнити українських моряків

Це пастка: Волкер відреагував на пропозицію Росії звільнити українських моряків

Курт Волкер Фото: прес-служба МО
Курт Волкер Фото: прес-служба МО

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає пасткою пропозицію РФ повернути полонених українських моряків на умовах продовження їх кримінального переслідування в Україні.

Про це американський дипломат заявив у коментарі виданню polygraph.info.

"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь у кримінальному розслідуванні проти моряків є образою правосуддя, а також образою ООН і суверенітету України, оскільки немає жодних підстав для їх затримання", - йдеться в повідомленні.

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.

"Це була пастка", - додав він.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський оголосив про недовіру главі МЗС Павлу Клімкіну, який діє за його словами, без погодження з Президентом, а часом і всупереч його волі. Причиною такого жорсткого конфлікту стала нота про полонених моряків, спрямована в РФ без узгодження з Банкової.

Після заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблsd 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.

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