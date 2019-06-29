Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає пасткою пропозицію РФ повернути полонених українських моряків на умовах продовження їх кримінального переслідування в Україні.

Про це американський дипломат заявив у коментарі виданню polygraph.info.

"Волкер сказав, що російська "пропозиція" Україні брати участь у кримінальному розслідуванні проти моряків є образою правосуддя, а також образою ООН і суверенітету України, оскільки немає жодних підстав для їх затримання", - йдеться в повідомленні.

"Росія не пропонувала звільнити захоплених нею українських моряків", - процитував Волкер назву статті на своїй сторінці в twitter.

"Це була пастка", - додав він.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.

It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський оголосив про недовіру главі МЗС Павлу Клімкіну, який діє за його словами, без погодження з Президентом, а часом і всупереч його волі. Причиною такого жорсткого конфлікту стала нота про полонених моряків, спрямована в РФ без узгодження з Банкової.

Після заяви Путіна, що звільнення полонених моряків розгляне разом із звільненням ув'язнених в Україні росіян, Міністерство закордонних справ висловило протест Росії у зв'язку невиконанням рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблsd 24 членів їх екіпажів. У Росії не збираються виконувати вимогу трибуналу про звільнення українських моряків.