Бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській в Луганській області, звідки напередодні почали відхід українські військові.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.\r\n"Відповідно до мирного плану і реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного моста", - написано в ньому.\r\nДля максимальної безпеки цивільних у Станиці Луганській, які перетинають контрольний пункт в'їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних сил і Державної служби з надзвичайних ситуацій проводиться перевірка гуманітарного коридору і прилеглої місцевості для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.\r\nІнших заходів у рамках розведення сил у четвер не заплановано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у зоні ООС сепаратисти втратили двох бойовиків у відповідь на поранення українських військових.\r\nРаніше військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці.