Бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській

Бойовики відвели свої підрозділи від мосту в Станиці Луганській в Луганській області, звідки напередодні почали відхід українські військові .

Про це сказано в повідомленні прес-центру Операції об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"Відповідно до мирного плану і реалізації Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи від 20 вересня 2016 противник завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської - відійшов від пішохідного моста", - написано в ньому.

Для максимальної безпеки цивільних у Станиці Луганській, які перетинають контрольний пункт в'їзду-виїзду, силами груп розмінування Збройних сил і Державної служби з надзвичайних ситуацій проводиться перевірка гуманітарного коридору і прилеглої місцевості для виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Інших заходів у рамках розведення сил у четвер не заплановано.

Як повідомляли Українські Новини, у зоні ООС сепаратисти втратили двох бойовиків у відповідь на поранення українських військових.

Раніше військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці.