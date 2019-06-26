Украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской

Украинские военнослужащие начали отход с позиций около Станицы Луганской в рамках разведения сил и средств.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"В Станице Луганской произошел отвод украинских подразделений. Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской", - сказано в нем.

По сигналу сигнальных ракет с украинской стороны и стороны боевиков военные ООС покинули определенные ОБСЕ позиции.

Пока не известно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ.

Также ожидается на днях приезд представителя украинской Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе за сутки получили ранения 5 военных.

Ранее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.

Тем временем в районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.