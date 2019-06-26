Украинские военные начали отход с позиций около Станицы Луганской

Украинские военнослужащие начали отход с позиций около Станицы Луганской в рамках разведения сил и средств.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.\r\n"В Станице Луганской произошел отвод украинских подразделений. Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской", - сказано в нем.\r\nПо сигналу сигнальных ракет с украинской стороны и стороны боевиков военные ООС покинули определенные ОБСЕ позиции.\r\nПока не известно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ.\r\nТакже ожидается на днях приезд представителя украинской Трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе за сутки получили ранения 5 военных.\r\nРанее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.\r\nТем временем в районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.