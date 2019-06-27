"Укрзалізниця" почне продавати квитки за 60 діб на деякі напрямки: список поїздів

У той час, як влітку до моря в Україні запустили 30 додаткових поїздів, Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрзалізниця" має намір розпочати продаж квитків на низку поїздів за 60 діб до відправлення потяга.\r\nПро це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.\r\nЗ 8 липня пасажири можуть купувати квитки на потяги за 60 діб до дати їхньої відправки.\r\nЦя послуга буде доступна для низки популярних поїздів внутрішнього і міжнародного сполучення і безпересадочних вагонів.\r\nТаким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки на дати відправлення, починаючи вже з 5 вересня 2019 року.\r\nТака послуга з 8 липня буде доступна для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1\/2 "Івано-Франківськ - Костянтинівка", № 10\/9 "Київ - Маріуполь", № 20\/19 "Київ - Лисичанськ") і поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".\r\nПослуга доступна також на поїзди:\r\n\r\n№ 4\/3 "Запоріжжя - Ужгород";\r\n№ 7\/8 "Київ - Івано-Франківськ";\r\n№ 7\/8 "Харків - Одеса",\r\n№ 12\/11 "Київ - Новоолексіївка";\r\n№ 12\/11 "Львів - Одеса",\r\n№ 15\/16 "Харків - Рахів";\r\n№ 17\/18 "Харків - Ужгород";\r\n№ 29\/30 "Київ - Ужгород";\r\n№ 26\/36-25\/35 "Одеса - Львів, Рахів, Перемишль";\r\n№ 38\/37 "Київ - Запоріжжя";\r\n№ 51\/52 "Львів - Вроцлав";\r\n№ 63\/64 "Харків - Київ";\r\n№ 67\/68 "Київ - Варшава";\r\n№ 79\/80 "Дніпро - Київ";\r\n№ 81\/82 "Київ - Ужгород";\r\n№ 89\/90 "Львів - Перемишль";\r\n№ 92\/91 "Львів - Київ";\r\n№ 106\/105 "Одеса - Київ";\r\n№ 117\/118 "Київ - Чернівці";\r\n№ 738\/737 "Київ - Запоріжжя";\r\n№ 749\/750 "Івано-Франківськ - Київ".\r\n\r\nПродаж квитків за 60 днів поширюється і на міжнародні безпересадочні вагони:\r\n\r\n№ 25\/382 РІЦ "Київ - Кошице", що курсує в складах поїздів 81\/8861 - 8862\/108\/30;\r\n№ 21\/431, 22\/432 "Київ - Відень", які курсують в складах поїздів 749\/145\/32519\/629\/140 - 147\/628\/32510\/146\/750;\r\n№ 24\/350 "Київ - Вроцлав", який курсує в складах поїздів 749\/51 - 52\/750;\r\n№ 24\/470 "Київ - Бухарест", що курсує в складах поїздів 117\/959\/381 - 380\/960\/118.\r\n\r\nПопередній продаж проїзних документів на всі інші потяги внутрішнього сполучення поки відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні потяги Інтерсіті + та Інтерсіті - за 30 діб до відправлення поїзда.\r\nПопередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда:\r\n\r\n№ 1\/2 "Івано-Франківськ - Костянтинівка" (через день),\r\n№ 10\/9 "Маріуполь - Київ" (через день),\r\n№ 20\/19 "Київ - Лисичанськ" (по датах),\r\n№ 45\/46 "Ужгород - Лисичанськ" (щодня);\r\n№70\/69 "Маріуполь - Львів" (щодня);\r\n№ 84\/83 "Маріуполь - Київ" (щодня);\r\n№ 92\/91 "Одеса - Костянтинівка" (щодня);\r\n№ 96\/95 "Маріуполь - Харків\/Бахмут" (щодня);\r\n№ 104\/103 "Жмеринка, Київ - Маріуполь" (по датах);\r\n№ 116\/136 - 135\/115 "Київ - Бердянськ, Покровск" (щодня);\r\n№ 124\/123 "Київ - Костянтинівка" (щодня); № 126\/125 "Київ - Костянтинівка" (щодня);\r\n№ 138\/137 "Хмельницький - Лисичанськ" (щодня);\r\n№ 140\/139 "Дніпро - Лисичанськ" (щодня);\r\n№ 142\/141 "Львів - Бахмут" (щодня);\r\n№ 142\/141 "Одеса - Маріуполь" (через день);\r\n№ 205\/206 "Покровск - Харків" (за вказівкою);\r\n№ 215\/216 "Покровск - Новоолексіївка" (за вказівкою).\r\n\r\nРаніше Українськi Новини писали про поради щодо вибору квитків на поїзди.\r\nТим часом "Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експреса на "Бориспіль".