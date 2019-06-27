"Укрзалізниця" почне продавати квитки за 60 діб на деякі напрямки: список поїздів

У той час, як влітку до моря в Україні запустили 30 додаткових поїздів

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці", передають Українські Новини.

З 8 липня пасажири можуть купувати квитки на потяги за 60 діб до дати їхньої відправки.

Ця послуга буде доступна для низки популярних поїздів внутрішнього і міжнародного сполучення і безпересадочних вагонів.

Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож і купити квитки на дати відправлення, починаючи вже з 5 вересня 2019 року.

Така послуга з 8 липня буде доступна для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 "Івано-Франківськ - Костянтинівка", № 10/9 "Київ - Маріуполь", № 20/19 "Київ - Лисичанськ") і поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Послуга доступна також на поїзди:

№ 4/3 "Запоріжжя - Ужгород";

№ 7/8 "Київ - Івано-Франківськ";

№ 7/8 "Харків - Одеса",

№ 12/11 "Київ - Новоолексіївка";

№ 12/11 "Львів - Одеса",

№ 15/16 "Харків - Рахів";

№ 17/18 "Харків - Ужгород";

№ 29/30 "Київ - Ужгород";

№ 26/36-25/35 "Одеса - Львів, Рахів, Перемишль";

№ 38/37 "Київ - Запоріжжя";

№ 51/52 "Львів - Вроцлав";

№ 63/64 "Харків - Київ";

№ 67/68 "Київ - Варшава";

№ 79/80 "Дніпро - Київ";

№ 81/82 "Київ - Ужгород";

№ 89/90 "Львів - Перемишль";

№ 92/91 "Львів - Київ";

№ 106/105 "Одеса - Київ";

№ 117/118 "Київ - Чернівці";

№ 738/737 "Київ - Запоріжжя";

№ 749/750 "Івано-Франківськ - Київ".

Продаж квитків за 60 днів поширюється і на міжнародні безпересадочні вагони:

№ 25/382 РІЦ "Київ - Кошице", що курсує в складах поїздів 81/8861 - 8862/108/30;

№ 21/431, 22/432 "Київ - Відень", які курсують в складах поїздів 749/145/32519/629/140 - 147/628/32510/146/750;

№ 24/350 "Київ - Вроцлав", який курсує в складах поїздів 749/51 - 52/750;

№ 24/470 "Київ - Бухарест", що курсує в складах поїздів 117/959/381 - 380/960/118.

Попередній продаж проїзних документів на всі інші потяги внутрішнього сполучення поки відкриватиметься, як і раніше, за 45 діб до дати відправлення, швидкісні потяги Інтерсіті + та Інтерсіті - за 30 діб до відправлення поїзда.

Попередній продаж квитків на поїзди, що курсують у напрямку Донецької та Луганської областей, теж здійснюється за 30 діб до відправлення поїзда:

№ 1/2 "Івано-Франківськ - Костянтинівка" (через день),

№ 10/9 "Маріуполь - Київ" (через день),

№ 20/19 "Київ - Лисичанськ" (по датах),

№ 45/46 "Ужгород - Лисичанськ" (щодня);

№70/69 "Маріуполь - Львів" (щодня);

№ 84/83 "Маріуполь - Київ" (щодня);

№ 92/91 "Одеса - Костянтинівка" (щодня);

№ 96/95 "Маріуполь - Харків/Бахмут" (щодня);

№ 104/103 "Жмеринка, Київ - Маріуполь" (по датах);

№ 116/136 - 135/115 "Київ - Бердянськ, Покровск" (щодня);

№ 124/123 "Київ - Костянтинівка" (щодня); № 126/125 "Київ - Костянтинівка" (щодня);

№ 138/137 "Хмельницький - Лисичанськ" (щодня);

№ 140/139 "Дніпро - Лисичанськ" (щодня);

№ 142/141 "Львів - Бахмут" (щодня);

№ 142/141 "Одеса - Маріуполь" (через день);

№ 205/206 "Покровск - Харків" (за вказівкою);

№ 215/216 "Покровск - Новоолексіївка" (за вказівкою).

Раніше Українськi Новини писали про поради щодо вибору квитків на поїзди.

Тим часом "Укрзалізниця" запустить ще 2 здвоєних експреса на "Бориспіль".