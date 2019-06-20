Билеты на поезда лучше выбирать заранее и в купе: советы

Летний период предполагает путешествия на разные расстояния, в том числе поездки в поездах в соседние города. Важно не только учитывать прямые соединения "Житомир - Одесса", например, но и расположение в вагоне. Українські Новини разобрались, как выбирать места в плацкарте и купе.\r\nНумерация вагонов всегда идет по порядку, начинается либо с головы, либо с хвоста поезда. Откуда начинается нумерация, подскажет диктор перед прибытием поезда. Так что если у вас первый вагон и нумерация с головы, вам надо пройти в начало платформы, где остановится поезд.\r\nВ плацкартных и купейных вагонах нечетные числа - это нижние полки, а четные - верхние.\r\nВ плацкартных вагонах 9 открытых купе. Нумерация купейных мест начинается с купе проводника, боковые начинаются с 37-го места, их отсчет идет от туалета. То есть, в первом купе будут места 1-4 и боковые 53, 54. В третьем и шестом купе расположен аварийный выход, поэтому окна не открываются. Также важно учитывать, что неудобные места - 33-38, расположены возле туалета.\r\n\r\nИзображение и схема плацкартного вагона. Фото: Укрзалізниця\r\nВагоны купейного типа оборудованы девятью закрытыми купе. Также, как и в плацкартном вагоне, в купе №3 и №6 расположен аварийный выход. В таком вагоне неудобные места - 33-36, купе №9.\r\nСхема купейного вагона. Фото: Укрзалізниця\r\nВагоны типа "СВ" имеют только нижние полки, поэтому у них только 18 мест.\r\nДвухместное купе в спальном вагоне. Фото: Укрзалізниця\r\nНапомним, что с марта этого года Укразалізниця разделила вагоны по уровню комфорта. \r\nРанее Українські Новини подготовили список мест, где отдохнуть в Украине.