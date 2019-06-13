Летом к морю в Украине запустили 30 летних поездов

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда в Одессу из Львова и Черновцов на лето. Их количество увеличилось до 30. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Общий список летних поездов:

№ 212/211 Новоалексеевка (Херсонская область) – Харьков с 14 июня по 1 сентября ежедневно.

№ 215/216 Покровск (Донецкая область) – Новоалексеевка с 1 июня по 31 августа ежедневно.

№ 227/228 Киев – Бердянск (Запорожская область) будет курсировать из столицы 31 мая, со 2 июня по 22 сентября через день, из Бердянска – с 1 июня по 23 сентября через день.

№ 280/279 Жмеринка (Винницкая область) – Киев – Геническ (Херсонская область), отправление из Жмеринки – 4, 6, 10, 12, 18, 20, 24, 26 июня, с 5 июня по 21 сентября через день, из Геническа 5, 7, 11, 13, 19, 21, 25, 27 июня, с 6 июня по 22 сентября через день, Жмеринка – Днепр с отправлением из Жмеринки 29 мая и 2 июня, из Днепра – 30 мая и 3 июня.

№ 298/297 Киев – Херсон с отправлением из столицы с 30 мая по 22 сентября ежедневно, из Херсона – с 31 мая по 23 сентября ежедневно.

№ 767 Киев – Херсон будет курсировать 2, 4, 6, 9, 11, 13 июля, с 15 июля по 31 августа – каждые понедельник, вторник, четверг и субботу.

№ 162/161 Николаев – Киев с отправлением из Николаева 8, 12, 14, 22, 28, 30 июня, 6, 12, 14, 20, 24, 26, 30 июля, 2, 10, 16, 20, 24, 26 30 августа, из столицы – 9, 13, 15, 23, 29 июня, 1, 7, 13, 15, 21, 25, 27, 31 июля, 3, 11, 17, 21, 25, 27, 31 августа.

№ 248/247 Одесса – Житомир с 31 марта ежедневно.

№ 251/252 Харьков – Днепр – Одесса будет курсировать с 20 июня по 20 сентября через день.

№ 256/255 Львов – Херсон с отправлением из Львова 18, 22, 26, 30 июня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 июля, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 августа, 4, 8, 12, 16 сентября, из Херсона – 15, 19, 23, 27 июня, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 июля, 2, 7, 11, 15, 19, 23 , 27, 31 августа, 5, 9, 13, 17 сентября.

№ 288/287 Одесса – Киев с отправлением из Одессы с 14 июня по 1 сентября ежедневно, кроме первого дня недели и 17 июня, из Киева – с 15 июня по 2 сентября ежедневно, кроме второго дня недели и 18 июня.

№ 076 Киев – Кривой Рог (Днепропетровская область) – Херсон будет курсировать 14, 15, 17, 18, 25, 26, 30 июня, 1,3, 4, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28 июля, 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 29 августа.

№ 80 Киев – Днепр – Новоалексеевка будет курсировать 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13,16, 17, 20, 21, 24 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 августа.

№ 190/244/189 Днепр, Кривой Рог – Геническ с отправлением из Днепра и Кривого Рога с 5 июня по 9 сентября через день, из Геническа – с 6 июня по 12 сентября через день.

№ 232/231 Геническ – Ивано-Франковск с отправлением из Геническа с 6 июня по 10 сентября через день, кроме 18 и 20 июня, из Ивано-Франковска – с 7 июня по 11 сентября через день, кроме 19 и 21 июня.

№ 472/552/471 Днепр, Кривой Рог – Бердянск с отправлением из Днепра и Кривого Рога с 6 июня по 16 сентября через день, из Бердянска – с 7 июня по 17 сентября через день.

№ 213/214 Сумы – Одесса с отправлением из Сум с 1 июня по 15 сентября через день, из Одессы – со 2 июня по 16 сентября через день.

№ 261/262 Харьков – Бердянск с отправлением из Харькова с 7 июня по 7 сентября ежедневно, из Бердянска – 3 июня, с 8 июня по 8 сентября ежедневно.

№ 263/63/264 Харьков – Киев – Одесса с отправлением из Харькова с 14 июня по 1 сентября ежедневно, из Киева с 15 июня по 2 сентября ежедневно, из Одессы – с 16 июня по 2 сентября ежедневно.

№ 272/271 Одесса – Харьков с отправлением из Одессы с 18 июня по 22 сентября через день, из Харькова – с 19 июня по 21 сентября через день.

№ 729/730 Харьков – Геническ с 13 июня по 1 сентября ежедневно, кроме вторника.

№ 114/118 Черновцы – Геническ отправлением из Черновцов с 30 мая по 7 сентября ежедневно, из Геническа – с 1 июня по 9 сентября ежедневно.

№ 168/167 Львов – Одесса с отправлением из Львова и Одессы 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июня, 2, 3, 6, 7, 10 , 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 июля, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 августа, 1 сентября.

№ 170/170 Львов – Одесса с отправлением из Львова и Одессы 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 июня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 июля, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 , 26, 29, 30 августа, 2 и 3 сентября.

№ 243/244 Ивано-Франковск – Бердянск с отправлением из Ивано-Франковска с 1 июня по 1 сентября ежедневно, из Бердянска – с 3 июня по 3 сентября ежедневно.

№ 274 Львов – Одесса будет курсировать с 14 июня по 30 августа через день.

№ 290 Черновцы – Одесса отправится в рейсы 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17,19, 21, 23, 25, 29, 31 июля, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 , 18, 22, 24, 26, 28, 30 августа.

№ 292/294 Ковель (Волынская область) – Киев – Одесса с отправлением из Ковеля с 31 мая по 16 сентября ежедневно, из Одессы – с 1 июня по 17 сентября ежедневно.

№779/780 Сумы – Киев продлен маршрут следования в Винницу, он будет курсировать по субботам и воскресеньям, а также 14 17, 28 июня и 1 июля.

№ 86/85 Львов – Новоалексеевка с отправлением из Львова с 31 мая по 7 сентября по нечетным числам, из Новоалексеевки – 1 июня, со 2 июня по 8 сентября по четным числам.

А вот раньше рассказывали про скотовоз от "Укрзализници": в соцсетях возмутились новым поездом в Одессу.

А тем временем, 21 февраля 2018 года Мининфраструктуры Украины анонсировало проект создания сверхскоростной транспортной сети Hyperloop в Украине.