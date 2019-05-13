"Укрзализныця" запустит еще 2 сдвоенных экспресса на "Борисполь"

Акционерное общество "Укрзализныця" намерено запустить еще 2 сдвоенных состава экспресса по маршруту "Киев - Международный аэропорт "Борисполь" с 15 мая.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"С 15 мая на указанном маршруте будут курсировать уже три поезда KyivBoryspil Express", - сказано в нем.

Отмечается, что увеличение количества сдвоенных составов поезда по данному маршруту связано с ростом спроса пассажиров в пиковые часы.

С 10 мая "Укрзализныця" запустила первые регулярные рейсы сдвоенного состава экспресса по маршруту "Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта "Борисполь" - в 17:41.

Как сообщали Українськi Новини, последний случай поломки экспресса до "Борисполя" был зафиксирован 5 апреля.

По состоянию на конец марта, экспресс перевез 200 тыс. пассажиров с начала запуска.

30 ноября публичное акционерное общество "Укрзализныця" открыла железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - Международный аэропорт Борисполь".

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался на следующий день после его запуска - 1 декабря. Пассажиры, у которых рейсы были запланированы на определенное время, были вынуждены ожидать другой поезд и бежали по сугробам с чемоданами. В официальном Facebook "Укрзализныци" прокомментировали инцидент, объяснив его "непогодой".