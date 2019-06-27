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27 червня 2019, четвер, 13:37 12
Життя 2019-06-27T14:15:02+03:00
Українські Новини
У День Конституції в Україні спекотно буде тільки на півдні, місцями дощ

У День Конституції в Україні спекотно буде тільки на півдні, місцями дощ

У День Конституції, 28 червня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +19...+21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+23 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +18...+24 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, місцями град, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Ялті вночі короткочасний дощ, вдень без опадів.

Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +26...+28 градусів.

27 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, злива в Києві повалив дерева на Кільцевій доріг, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків.

Крім того, після того, як весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, середина червня у столиці також почалася з температурних рекордів.

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