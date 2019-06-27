У День Конституції в Україні спекотно буде тільки на півдні, місцями дощ

У День Конституції, 28 червня, в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+23 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +9...+14 градусів, удень +17...+22 градуси.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.\r\nНа півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ центрі України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nНа сході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, місцями град, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, місцями град, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+21 градус, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ Ялті вночі короткочасний дощ, вдень без опадів.\r\nТемпература вночі +18...+20 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n27 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, злива в Києві повалив дерева на Кільцевій доріг, валила паркани на авто та зривала покрівлю з дахів будинків.\r\nКрім того, після того, як весна в Києві увійшла в десятку найтепліших за 139 років спостережень, середина червня у столиці також почалася з температурних рекордів.