Злива в Києві повалила дерева на Кільцевій доріг, звалила паркан на авто та зривала покрівлю з дахів будинків

Сьогодні, 27 червня, після довгої спеки на Київ налетів справжній ураган з дощем і шквальним вітром. Мало того, що він залив вулиці, так ще й повалив дерева на трамвайні колії і Кільцеву дорогу, зривав на будинках покрівлю і валив паркани.

На Кільцевій дорозі від кінцевої швидкісного трамвая і до шпалерного ринку (у бік Академмістечка) дорога варто з-за дерева, що впало. Для проїзду залишився один ряд. Про це повідомляє Київ Оперативний.

На Виноградарі вітер зірвав шматок покрівлі. Це встиг зняти очевидець.

а паркан на вулиці Межовій прилетів прямо в припарковані автомобілі.

На вулиці Дегтярівській (Шевченківський район Києва) дерево впало на трамвайну лінію і обірвало дроти.

На Лісовому проспекті в сусідніх дворах впали дерева, які зачепили жінку і автомобіль.

А попереджали ж - ось тут: грози, град, шквали і навіть смерчі: українців попередили про різку зміну погоди.

Зате от раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

В Україну йде циклон Otto з Прибалтики: синоптик попередила про складну і контрастну погоду.