Злива в Києві повалила дерева на Кільцевій доріг, звалила паркан на авто та зривала покрівлю з дахів будинків

Сьогодні, 27 червня, після довгої спеки на Київ налетів справжній ураган з дощем і шквальним вітром. Мало того, що він залив вулиці, так ще й повалив дерева на трамвайні колії і Кільцеву дорогу, зривав на будинках покрівлю і валив паркани. \r\nНа Кільцевій дорозі від кінцевої швидкісного трамвая і до шпалерного ринку (у бік Академмістечка) дорога варто з-за дерева, що впало. Для проїзду залишився один ряд. Про це повідомляє Київ Оперативний. \r\n\r\nНа Виноградарі вітер зірвав шматок покрівлі. Це встиг зняти очевидець.\r\n\r\nа паркан на вулиці Межовій прилетів прямо в припарковані автомобілі. \r\nНа вулиці Дегтярівській (Шевченківський район Києва) дерево впало на трамвайну лінію і обірвало дроти.\r\n\r\nНа Лісовому проспекті в сусідніх дворах впали дерева, які зачепили жінку і автомобіль.\r\n\r\nА попереджали ж - ось тут: грози, град, шквали і навіть смерчі: українців попередили про різку зміну погоди.\r\nЗате от раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nВ Україну йде циклон Otto з Прибалтики: синоптик попередила про складну і контрастну погоду.