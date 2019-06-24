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24 июня 2019, понедельник, 23:25 2920
Жизнь 2019-06-24T23:29:47+03:00
Українські Новини
Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Во вторник, 26 июня жара еще не отступит, а в четверг, 27 июня, в Украине ожидается резкое понижение температуры, что может привести к грозам, шквалам и смерчам.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

"27.06 - скандинавский антициклон уступит место атмосферному фронту, в результате чего на "раскаленную" поверхность поступит холод, что приведет к контрасту температур. Такая ситуация сложная и опасная, ведь могут возникать грозы, град, шквалы и даже смерчи. Синоптики уже держат руку на пульсе и будут информировать об изменениях в погоде", - написал он.

В то же время синоптик отметил, что в среду, 26 июня, продержится сухая и жаркая погода, ночью 16..21 градусов, днем ​​27..32 градусов.

На выходные возможны кратковременные грозовые дожди, температура спадет ночью 13..15 градов, днем ​​20..22 градусов.

Напомним, ранее синоптик заявляла, что на этой неделе из Украины жара уйдет и перекочует на Западную Европу. 

Ранее в Киеве уже зафиксировали новые температурные рекорды.

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