Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды

Во вторник, 26 июня жара еще не отступит, а в четверг, 27 июня, в Украине ожидается резкое понижение температуры, что может привести к грозам, шквалам и смерчам.\r\nОб этом написал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.\r\n"27.06 - скандинавский антициклон уступит место атмосферному фронту, в результате чего на "раскаленную" поверхность поступит холод, что приведет к контрасту температур. Такая ситуация сложная и опасная, ведь могут возникать грозы, град, шквалы и даже смерчи. Синоптики уже держат руку на пульсе и будут информировать об изменениях в погоде", - написал он.\r\nВ то же время синоптик отметил, что в среду, 26 июня, продержится сухая и жаркая погода, ночью 16..21 градусов, днем 27..32 градусов.\r\nНа выходные возможны кратковременные грозовые дожди, температура спадет ночью 13..15 градов, днем 20..22 градусов.\r\nНапомним, ранее синоптик заявляла, что на этой неделе из Украины жара уйдет и перекочует на Западную Европу. \r\nРанее в Киеве уже зафиксировали новые температурные рекорды.