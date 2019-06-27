На Київ сьогодні, 27 червня, після довгої спеки обрушилася сильна гроза з блискавками. Потужний потік води затопив у Києві деякі вулиці, передають Українські Новини.

Рятувальники та Укргідрометцентр попереджає про те, що найближчим часом у Києві та Київській області очікується гроза II рівня небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, 27 червня в Києві та області очікується гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м/с (II рівень небезпеки, оранжевий)", - йдеться в повідомленні.

Мешканці Києва зняли кілька видовищних відео грози в місті. Ось, наприклад, як буря розігралася на Оболоні.

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А ось тут - на Куренівці

Також злива встиг затопити декілька вулиць в Києві - наслідки грози також потрапили на відео. Так, автомобілі змушені виїжджати на проспект Героїв Сталінграда по самі номери у воді.

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