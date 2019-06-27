На Київ сьогодні, 27 червня, після довгої спеки обрушилася сильна гроза з блискавками. Потужний потік води затопив у Києві деякі вулиці, передають Українські Новини.\r\nРятувальники та Укргідрометцентр попереджає про те, що найближчим часом у Києві та Київській області очікується гроза II рівня небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру.\r\n"У найближчу годину з утриманням до кінця доби, 27 червня в Києві та області очікується гроза, град, пориви вітру та шквали 25-28 м\/с (II рівень небезпеки, оранжевий)", - йдеться в повідомленні.\r\nМешканці Києва зняли кілька видовищних відео грози в місті. Ось, наприклад, як буря розігралася на Оболоні.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=yXhUXHjYx9U" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=xI4bcIndUyQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nА ось тут - на Куренівці\r\n\r\nТакож злива встиг затопити декілька вулиць в Києві - наслідки грози також потрапили на відео. Так, автомобілі змушені виїжджати на проспект Героїв Сталінграда по самі номери у воді.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=uJDjigKnnTs" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=wPMqV6JzYo4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спека "перевалить" за +36 і піде в Європу: синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.\r\nТим часом, робочий тиждень в Україні почнеться з гроз і спеки до +35.\r\nРаніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nВ Україну йде циклон Otto з Прибалтики: синоптик попередила про складною і контрастною погоду.