Делегації семи країн в ПАРЄ оголосили про демарш

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України залишили Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) для консультацій зі своїми парламентами.\r\nПро це глава української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Ми повертаємося додому, щоб провести консультації з нашими парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї під час наступних сесій", - йдеться в заяві делегацій, опублікованому Ар'євим.\r\nТакож в заяві делегації висловили сподівання, що новообраний генеральний секретар ПАРЄ знайде спосіб вирішення ситуацію, що склалася.\r\nАр'єв повідомив, що ідея спільного демаршу делегацій ПАРЄ з'явилася у вівторок.\r\nНа його думку те, що відбувається в ПАРЄ суперечить правилам.\r\n"Президент кричала, проросійський голландець Тіні Кокс підскакував на місці, але колега з Латвії, яку одноголосно призначили загальним голосом, зачитала спільну заяву 7 делегацій. Ми обнялися та подякували за спільну роботу", - додав Ар'єв.\r\nВін також зазначив, що рішення 7 делегацій про демарш було гідним.\r\nКрім того, Ар'єв від імені української делегації подякував делегації Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини за спільну роботу, а також подякував делегації Великобританії за підтримку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, регламентний комітет ПАРЄ направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".\r\nРаніше Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.\r\nТим часом був оприлюднений список країн, які проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.