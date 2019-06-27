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27 червня 2019, четвер, 08:51 153
Зовнішня політика 2019-06-27T12:00:03+03:00
Українські Новини
Делегації семи країн в ПАРЄ оголосили про демарш

Делегації семи країн в ПАРЄ оголосили про демарш

ПАРЄ. Фото: website-pace.net
ПАРЄ. Фото: website-pace.net

Делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України залишили Парламентську асамблею Ради Європи (ПАРЄ) для консультацій зі своїми парламентами.

Про це глава української делегації в ПАРЄ, депутат Верховної Ради від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ми повертаємося додому, щоб провести консультації з нашими парламентами і урядами про спільні дії в асамблеї під час наступних сесій", - йдеться в заяві делегацій, опублікованому Ар'євим.

Також в заяві делегації висловили сподівання, що новообраний генеральний секретар ПАРЄ знайде спосіб вирішення ситуацію, що склалася.

Ар'єв повідомив, що ідея спільного демаршу делегацій ПАРЄ з'явилася у вівторок.

На його думку те, що відбувається в ПАРЄ суперечить правилам.

"Президент кричала, проросійський голландець Тіні Кокс підскакував на місці, але колега з Латвії, яку одноголосно призначили загальним голосом, зачитала спільну заяву 7 делегацій. Ми обнялися та подякували за спільну роботу", - додав Ар'єв.

Він також зазначив, що рішення 7 делегацій про демарш було гідним.

Крім того, Ар'єв від імені української делегації подякував делегації Грузії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Словаччини за спільну роботу, а також подякував делегації Великобританії за підтримку.

Як повідомляли Українські Новини, регламентний комітет ПАРЄ направив питання про повернення російської делегації повноважень на розгляд до "Венеціанської комісії".

Раніше Україна відкликала постійного представника України в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Тим часом був оприлюднений список країн, які проголосували у ПАРЄ за повернення Росії.

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