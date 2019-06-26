"Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка призначила головою ради директорів швейцарської "дочки" Фаворова замість Вітренко, може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища газу (ПСГ) в серпні.

Про це повідомив журналістам голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передають Українські Новини.

"Якщо ми не знайдемо вирішення фінансового питання в найближчий місяць, то вже в серпні будемо зупиняти імпорт для "Нафтогазу". Тобто ми повинні за липень знайти гроші для того, щоб оплачувати газ у повному обсязі на серпень", - сказав він.

Також Коболєв додав, що рішення фінансової проблеми "Нафтогазу" прямо пов'язане з рішенням Кабінету Міністрів, оскільки міжнародні банки видають кредити під державні гарантії.

Крім того, він наголосив, що це питання має розглядати діючий склад уряду, оскільки рішення повинно бути знайдено в липні, інакше "Нафтогаз" не встигне довести запаси газу в ПСГ до 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону 2019/20 року.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" відмовився допомагати "Укртрансгазу" гасити борги і визнав ситуацію критичною. Прес-служба "Укртрансгазу" заявила, що дефіцит коштів "Укртрансгазу" може привести до дефолту компанії.

Тим часом "Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях.