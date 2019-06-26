підписатися на розсилку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 червня 2019, середа, 20:15 18
Економіка 2019-06-26T21:45:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ

"Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", яка призначила головою ради директорів швейцарської "дочки" Фаворова замість Вітренко, може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища газу (ПСГ) в серпні.

Про це повідомив журналістам голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передають Українські Новини.

"Якщо ми не знайдемо вирішення фінансового питання в найближчий місяць, то вже в серпні будемо зупиняти імпорт для "Нафтогазу". Тобто ми повинні за липень знайти гроші для того, щоб оплачувати газ у повному обсязі на серпень", - сказав він.

Також Коболєв додав, що рішення фінансової проблеми "Нафтогазу" прямо пов'язане з рішенням Кабінету Міністрів, оскільки міжнародні банки видають кредити під державні гарантії.

Крім того, він наголосив, що це питання має розглядати діючий склад уряду, оскільки рішення повинно бути знайдено в липні, інакше "Нафтогаз" не встигне довести запаси газу в ПСГ до 20 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону 2019/20 року.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" відмовився допомагати "Укртрансгазу" гасити борги і визнав ситуацію критичною. Прес-служба "Укртрансгазу" заявила, що дефіцит коштів "Укртрансгазу" може привести до дефолту компанії.

Тим часом "Нафтогаз" не надає Міненерго інформацію про ситуацію в "Укртрансгазі" та інших своїх компаніях.

Більше новин про: Газ Нафтогаз ПСГ

Архів
Новини
Кримськотатарський прапор в центрі Києва.
Фото дня: У центрі Києва розгорнули 40-метровий кримськотатарський прапор 21:47
Стан здоров'я засудженого в Криму українця Панова різко погіршився 21:15
Одеська аграрна компанія "Розквітне-Агро" звинувачує поліцію у сприянні рейдерам 20:42
Вісім київських пляжів отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор", – КМДА 20:20
"Нафтогаз" може призупинити імпорт газу для його закачування в ПСГ 20:15
більше новин
Юридичний тиск на Росію - це найефективніша стратегія перемоги, - Сенченко 10:56
Держава має контролювати митницю та податки, щоб всі підприємці були в рівних умовах, - Василь Хмельницький 09:48
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Кабмін підвищив пенсії з липня для двох категорій українців 14:05
На округ Грановського у Харкові від "Слуги народу" піде блогер з Дніпра Куницький з громадянством Ізраїлю. Сам блогер це спростовує 22:27 Документ
більше новин
Українська делегація в ПАРЄ не отримала підтримки з боку АП і Зеленського, - Геращенко 23:45
Президенту і майбутній Раді потрібно розпочати активну роботу щодо захисту національних інтересів, - Шлапак про рішення ПАРЄ 10:55
Екс-голова Верховного суду України Бойко вважає надмірним нинішній склад Верховного суду 11:43
У екс-радника Порошенка Бірюкова проводять обшуки 12:29
Кабмін схвалив всі кандидатури губернаторів Зеленського, серед яких три бізнесмена 16:36 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok