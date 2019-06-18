Дефицит средств "Укртрансгаза" может привести к дефолту компании, - пресс-служба

Дефицит средств оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" может привести к дефолту компании.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

В пресс-службе отметили, что главными угрозами в связи с дефицитом средств являются дефолт оператора ГТС, уменьшение импорта и добычи газа, следовательно падение темпа закачки, что может привести к тому, что Украина не успеет накопить достаточно газа в ПХГ к отопительному сезону 2019/20.

При этом текущих объемов газа, которые ранее были приобретены с помощью системы публичных закупок ProZorro хватит для работы ГТС до 25 июня.

Кроме того, в "Укртрансгазе" отметили, что решением возникшей проблемы должны заниматься в Кабинете Министров и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Пресс-служба "Укртрансгаза" не уточнила потребность компании в техническом газе.

В то же время, источник Українських Новин в Кабмине сообщил, что речь может идти о 250 млн. кубометров/месяц.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укртрансгаз" заявлял о невозможности своевременных рассчетов по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд из-за дефицита средств.

В 2018 году "Укртрансгаз" увеличил чистый убыток на 31,4% или на 7,797 млрд гривен до 32,627 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (24,83 млрд гривен).

Чистый доход от реализации продукции в 2018 году сократился на 1,7% или на 868 млн гривен до 50,313 млрд гривен.

В 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль на 64,3%, или на 24,532 млрд гривен до 13,613 млрд гривен по сравнению с 2017 годом, увеличив чистый доход на 9,05 % или на 17,011 млрд гривен до 204,938 млрд гривен.

Компания объясняет снижение прибыли тем, что в 2017 году в финотчетности были отражены позитивные результаты Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд гривен.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".