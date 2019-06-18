Дефицит средств "Укртрансгаза" может привести к дефолту компании, - пресс-служба

Дефицит средств оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" может привести к дефолту компании.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".\r\nВ пресс-службе отметили, что главными угрозами в связи с дефицитом средств являются дефолт оператора ГТС, уменьшение импорта и добычи газа, следовательно падение темпа закачки, что может привести к тому, что Украина не успеет накопить достаточно газа в ПХГ к отопительному сезону 2019\/20.\r\nПри этом текущих объемов газа, которые ранее были приобретены с помощью системы публичных закупок ProZorro хватит для работы ГТС до 25 июня.\r\nКроме того, в "Укртрансгазе" отметили, что решением возникшей проблемы должны заниматься в Кабинете Министров и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).\r\nПресс-служба "Укртрансгаза" не уточнила потребность компании в техническом газе.\r\nВ то же время, источник Українських Новин в Кабмине сообщил, что речь может идти о 250 млн. кубометров\/месяц.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее "Укртрансгаз" заявлял о невозможности своевременных рассчетов по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд из-за дефицита средств.\r\nВ 2018 году "Укртрансгаз" увеличил чистый убыток на 31,4% или на 7,797 млрд гривен до 32,627 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (24,83 млрд гривен).\r\nЧистый доход от реализации продукции в 2018 году сократился на 1,7% или на 868 млн гривен до 50,313 млрд гривен.\r\nВ 2018 году Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" сократила чистую прибыль на 64,3%, или на 24,532 млрд гривен до 13,613 млрд гривен по сравнению с 2017 годом, увеличив чистый доход на 9,05 % или на 17,011 млрд гривен до 204,938 млрд гривен.\r\nКомпания объясняет снижение прибыли тем, что в 2017 году в финотчетности были отражены позитивные результаты Стокгольмского арбитража в размере 12,6 млрд гривен.\r\n100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".