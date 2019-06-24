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24 июня 2019, понедельник, 11:11 359
Экономика 2019-06-24T13:00:03+03:00
Українські Новини
Дефицит средств "Укртрансгаза" возник из-за искусственно заниженного тарифа на транспортировку газа

Дефицит средств "Укртрансгаза" возник из-за искусственно заниженного тарифа на транспортировку газа

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет, что причиной дефицита средств оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" является искусственно заниженный тариф на транспортировку природного газа и недостатки Кодекса газотранспортной системы.

Об этом говорится в сообщении НАКа, передают Українські Новини.

В нем отмечается, что "Нефтегаз" и "Укртрансгаз" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской газотранспортной системы нескольких решений Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Среди них - уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 и критические недостатки кодекса ГТС, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газораспределительных сетей", - говорится в сообщении.

Также председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев отметил, что "Нефтегаз" поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно, но сейчас такой возможности нет.

"Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - подытожил он.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в "Укртрансгазе" и других своих компаниях.

Ранее "Укртрансгаз" отменил 12 тендеров на закупку 880 млн куб. м природного газа за 5,72 млрд гривен.

100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

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