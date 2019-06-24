Дефицит средств "Укртрансгаза" возник из-за искусственно заниженного тарифа на транспортировку газа

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" заявляет, что причиной дефицита средств оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" является искусственно заниженный тариф на транспортировку природного газа и недостатки Кодекса газотранспортной системы.\r\nОб этом говорится в сообщении НАКа, передают Українські Новини.\r\nВ нем отмечается, что "Нефтегаз" и "Укртрансгаз" неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии на финансовую стабильность оператора украинской газотранспортной системы нескольких решений Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).\r\n"Среди них - уменьшение тарифов на транспортировку газа с мая 2019 и критические недостатки кодекса ГТС, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объемов газа операторами газораспределительных сетей", - говорится в сообщении.\r\nТакже председатель правления "Нефтегаза" Андрей Коболев отметил, что "Нефтегаз" поддерживал "Укртрансгаз", сколько это было возможно, но сейчас такой возможности нет.\r\n"Мы должны накапливать газ в подземных хранилищах, и сами имеем дефицит оборотных средств", - подытожил он.\r\nКак сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в "Укртрансгазе" и других своих компаниях.\r\nРанее "Укртрансгаз" отменил 12 тендеров на закупку 880 млн куб. м природного газа за 5,72 млрд гривен.\r\n100% ПАО "Укртрансгаз" принадлежит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".