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26 июня 2019, среда, 13:27 27
Экономика 2019-06-26T13:27:53+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" назначил председателем совета директоров швейцарской "дочки" Фаворова вместо Витренко

"Нефтегаз" назначил председателем совета директоров швейцарской "дочки" Фаворова вместо Витренко

Андрей Фаворов
Андрей Фаворов

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" назначила на должность председателя совета директоров своей дочерней компании Naftogaz Trading Europe SA (Швейцария) руководителя газового бизнеса группы "Нефтегаз" Андрея Фаворова вместо исполнительного директора "Нефтегаза" Юрия Витренко.

Об этом свидетельствуют данные коммерческого реестра кантона Женева (Швейцария) от 24 июня, передают Українські Новини.

Согласно ему, другие два директора, Ирина Михайленко и Владимир Томаш, переназначены не были.

В июле 2017 года "Нефтегаз Украины" увеличил уставный капитал Naftogaz Trading Europe на 8 млн швейцарских франков ( 8,3 млн долларов) до 10 млн швейцарских франков.

В мае 2017 НАК "Нефтегаз Украины" прекратила полномочия члена совета директоров своей дочерней компании Naftogaz Trading Europe SA (Швейцария) Сергея Коновца и назначила вместо него Ирину Михайленко.

В 2016 году "Нефтегаз" изменил название дочерней швейцарской Naftogaz Overseas на Naftogaz Trading Europe.

Naftogaz Trading Europe является 100% дочерней компанией "Нефтегаза" и зарегистрирована в Женеве (Швейцария).

Как сообщали Українськi Новини, ранее Витренко заявил, что новый председатель правления "Укрнефти" будет выбран до сентября.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский предлагает премьер-министру Владимиру Гройсману уволить члена наблюдательного совета "Нефтегаза" Владимира Демчишина.

Больше новостей о: Нефтегаз Юрий Витренко Андрей Фаворов Naftogaz Trading

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