"Нефтегаз" не предоставляет Минэнерго информацию о ситуации в своих компаниях

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет, что национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не предоставляет министерству информацию о ситуации в своих компаниях.

Об этом он сообщил в ответ на вопрос Українських Новин о ситуации с дефицитом средств у оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

"Министерство энергетики для того, что бы получить хоть какую-то информацию от "Нефтегаза", дает запрос через Кабинет Министров. Они не дают нам никакой информации", - заявил министр энергетики и угольной промышленности Насалик.

По его словам, компания в структуре национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" является убыточной, тогда как она потенциально прибыльная.

"Здесь, наверное, другие органы должны давать оценку, не министерство", - подчеркнул Насалик.

Путь выхода из сложившейся ситуации министр видит в разделении оператора газотранспортной системы, добывающей компании и оператора на рынке в отдельные структуры.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртрансгаз" заявил, что дефицит средств может привести к банкротству компании.

"Нефтегаз" выплатил 500 млн долларов долгов, несмотря на критическую ситуацию в оператора газотранспортной системы.

Тем временем АМКУ рассматривает дело о монопольном положении "Укртрансгаза".