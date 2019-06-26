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26 червня 2019, середа, 15:26 47
Силові структури 2019-06-26T16:30:02+03:00
Українські Новини
Українські військові почали відхід із позицій близько Станиці Луганської

Українські військові почали відхід із позицій близько Станиці Луганської

ООС.
ООС.

Українські військовослужбовці розпочали відхід із позицій поблизу Станиці Луганської в рамках розведення сил і засобів.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Операції Об'єднаних сил (ООС), передають Українські Новини.

"У Станиці Луганській сталося відведення українських підрозділів. Сьогодні опівдні українські військові відійшли з однієї з позицій, яка перебувала перед КПВВ "Станиця Луганська". Все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, які були по обидва боки. Крім того, за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаними силами генерал-лейтенант Олександр Сирський. З його слів, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської", - сказано в ньому.

За сигналом сигнальних ракет з українського боку і боку окупантів військові ООС покинули визначені ОБСЄ позиції.

Поки не відомо, чи відвів свої війська супротивник, за цим уже стежать представники спостережної місії ОБСЄ.

Також очікується днями приїзд представника української Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того, щоб продовжити роботу з відведення сторін на визначені "мінськими домовленостями" рубежі.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі за добу отримали поранення 5 військових.

Раніше військові ЗСУ закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці.

Тим часом в районі ООС українські військовослужбовці провели яскраві змагання протитанкових керованих ракет з залпами артилерії.

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