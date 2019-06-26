подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
ONLINE
Пресс-конференция: "Итоги пяти лет эпохи Порошенко: дискриминация переселенцев, других пострадавших в результате войны и преследования общественных лидеров. Что может изменить новый президент прямо сейчас?"

26 июня 2019, среда, 09:38 122
Силовые структуры 2019-06-26T09:45:06+03:00
Українські Новини
На Донбассе за сутки получили ранения 5 военных

На Донбассе за сутки получили ранения 5 военных

Боевики 32 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 25 июня, 5 военнослужащих ранены и 2 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 5 раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 13 раз.

За минувшие сутки 5 украинских военнослужащих получили ранения, еще 2 - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки, 25 июня 2 боевика получили ранения.

С начала текущих суток противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, в районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.

В День скорби боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня , из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.

Больше новостей о: ООС Ситуация в зоне ООС обстрелы в зоне ООС Обстрелы боевиков

Архив
Новости
Удостоверение Держака. Фото: Юрий Луценко/Facebook
Замдиректора Луганского ликеро-водочного завода задержан в Киеве по подозрению в финансировании боевиков 10:42
В ПАСЕ хотят снять с России остатки санкций 10:33
В украинский нефтепровод "Дружба" поступает качественная нефть, - "Укртранснефть" 10:26
Жадан считает избрание президентом Зеленского "недоразумением" 10:14
Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Полиция подтверждает предоставление охраны Портнову, но отказывается сообщить, сколько он за это заплатил 10:14 Документ
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok