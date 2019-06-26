На Донбассе за сутки получили ранения 5 военных

Боевики 32 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 25 июня, 5 военнослужащих ранены и 2 травмированы.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"25 июня вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 5 раз - с применением запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 13 раз.

За минувшие сутки 5 украинских военнослужащих получили ранения, еще 2 - боевые травмы.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки, 25 июня 2 боевика получили ранения.

С начала текущих суток противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, в районе ООС украинские военнослужащие провели яркие состязания противотанковых управляемых ракет с залпами артиллерии.

В День скорби боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня , из них 8 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный погиб, еще 8 - получили ранения.