ЦВК розповів про технології, за допомогою яких вводять в оману виборців на виборах Ради

Вісім кандидатів із прізвищем Зеленський балотуються в депутати на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня.

Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук на брифінгу, передають Українські Новини.

"Вісім кандидатів із прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по батькові балотуються на різних округах", - сказала вона.

При цьому Сліпачук запевнила, що ці кандидати не використовують технологію "двійників", а дійсно мають таке прізвище.

"Це не клони. Це реальні люди. Це не ті особи, які змінювали своє прізвище. Це легко перевірити. По-перше, ми отримували інформацію про зміну прізвища. По-друге, вказується інформація про батьків. Якщо вони Зеленські, то і кандидат - Зеленський", - повідомила вона.

(новину доповнено подробицями)

Водночас ситуацією з "двійниками" ЦВК стурбована.

"Використання технології двійників є дуже нахабною ганьбою базових принципів вільного та усвідомленого волевиявлення, яке повинні здійснити виборці", - сказала Сліпачук.

З її слів, найбільша кількість двійників на одному окрузі становить 3 або 4 людини.

"ЦВК також зазначає наявність іншої технології, яка набирає оберти. Вона пов'язана з використанням брендів. Ми побачили багато зареєстрованих громадських об'єднань, приватних підприємств, політичних партій, які використовували назви або окремі слова з найменувань реальних політичних сил. Це технологія обману виборця. Це неприпустима технологія", - підкреслила голова ЦВК.

Частина таких випадків розглядається в судах і ЦВК вважає надзвичайно важливою їхню оцінку.

При цьому, відповідаючи на запитання про відповідальність для осіб, які застосовують таку технологію, Сліпачук відповіла, що, на жаль, її немає.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК зареєструвала 21 партію і 3 171 кандидата в округах на позачергові вибори Ради 21 липня. Також ЦВК зареєструвала 841 мажоритарника і 339 кандидатів за списками партій.

Тим часом партія "Слуга народу" Зеленського попросила ЦВК зареєструвати її на вибори Ради.