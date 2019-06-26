подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 июня 2019, среда, 09:21 22
Выборы 2019-06-26T09:24:36+03:00
Українські Новини
Выборы в Раду: ЦИК уже зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий

Выборы в Раду: ЦИК уже зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 25 июня зарегистрировала 841 кандидата в депутаты Верховной Рады в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов в депутаты по спискам партий на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Сообщается, что комиссия зарегистрировала 227 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

На данный момент среди 841 зарегистрированного кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 229, выдвинутых политическими партиями - 612.

Также комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий.

Как сообщали Українськi Новини, в последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК.

Тем временем ЦИК отказал в регистрации на выборы в Раду Коммунистической партии.

Больше новостей о: ЦИК выборы в Верховную Раду Мажоритарщики

Архив
Новости
BlaBlaCar хочет запустить автобусные перевозки в Украине 09:55
Бойко заявляет, что его мирный план поддерживают в Луганске, Донецке и Москве 09:54
На Донбассе за сутки получили ранения 5 военных 09:38
Выборы в Раду: ЦИК уже зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий 09:21
Большая Палата Верховного Суда направила дело о споре за хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum" на новое рассмотрение в суд первой инстанции 09:21
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok