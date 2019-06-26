Выборы в Раду: ЦИК уже зарегистрировал 841 мажоритарщика и 339 кандидатов по спискам партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 25 июня зарегистрировала 841 кандидата в депутаты Верховной Рады в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов в депутаты по спискам партий на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українські Новини.

Сообщается, что комиссия зарегистрировала 227 кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения.

На данный момент среди 841 зарегистрированного кандидата в народные депутаты в одномандатных избирательных округах: баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 229, выдвинутых политическими партиями - 612.

Также комиссия зарегистрировала 339 кандидатов в депутаты, включенных в избирательные списки политических партий.

Как сообщали Українськi Новини, в последний день регистрации кандидатов в депутаты "заминировали" ЦИК.

Тем временем ЦИК отказал в регистрации на выборы в Раду Коммунистической партии.