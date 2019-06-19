"Слуга народа" просит ЦИК зарегистрировать ее на выборы Рады

Партия "Слуга народа" просит Центральную избирательную комиссию зарегистрировать ее в общенациональном избирательном округе на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады 21 июля.\r\nОб этом сообщается в сообщении пресс-службы партии в Telegram, передают Українські Новини.\r\n"Прямо сейчас подаем документы кандидатов от партии в многомандатном округе от "Слуги народа", - написано в нем.\r\nКак сообщали Українські Новини, ЦИК заявил, что зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.\r\nРанее в ЦИКе зарегистрировали список первой партии.