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19 июня 2019, среда, 17:50 92
Выборы 2019-06-19T17:50:21+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" просит ЦИК зарегистрировать ее на выборы Рады

"Слуга народа" просит ЦИК зарегистрировать ее на выборы Рады

ЦИК
ЦИК

Партия "Слуга народа" просит Центральную избирательную комиссию зарегистрировать ее в общенациональном избирательном округе на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщается в сообщении пресс-службы партии в Telegram, передают Українські Новини.

"Прямо сейчас подаем документы кандидатов от партии в многомандатном округе от "Слуги народа", - написано в нем.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК заявил, что зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.

Ранее в ЦИКе зарегистрировали список первой партии.

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