"Слуга народа" просит ЦИК зарегистрировать ее на выборы Рады

Партия "Слуга народа" просит Центральную избирательную комиссию зарегистрировать ее в общенациональном избирательном округе на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады 21 июля.

Об этом сообщается в сообщении пресс-службы партии в Telegram, передают Українські Новини.

"Прямо сейчас подаем документы кандидатов от партии в многомандатном округе от "Слуги народа", - написано в нем.

Как сообщали Українські Новини, ЦИК заявил, что зарегистрировал уже 461 кандидата в народные депутаты Украины.

Ранее в ЦИКе зарегистрировали список первой партии.