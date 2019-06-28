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28 червня 2019, пʼятниця, 10:00 28
Lifestyle 2019-06-28T11:45:02+03:00
Українські Новини
5 найбільш популярних українських морських курортів

5 найбільш популярних українських морських курортів

Море. Фото: pixabay
Море. Фото: pixabay

Вже стало модним літати кожного літа в Єгипет або Туреччину, відпочинок в якій став найпопулярнішим серед українців. Але тим не менш популярність наших українських курортів ніколи не згасає. Кожне літо там багато відпочиваючих. Українські Новини виділили п'ятірку кращих з них:


Залізний Порт

Знаходиться в Херсонській області. У селищі багато санаторіїв і баз відпочинку. Пляж - піщаний. На березі маса розваг і атракціонів - батути, "таблетки", "банани". Уздовж берега багато кафе і розважальних закладів.

Залізний Порт. Фото: GoogleЗалізний Порт. Фото: Google

Лазурне

Знаходиться на тій же берегової лінії, що і Залізний Порт. Пляж піщаний, в липні-серпні припливають медузи. Також багато кафе, їдалень і шашличних.

Лазурне. Фото: GoogleЛазурне. Фото: Google
Затока

Затока знаходиться в Одеській області. Влітку життя в Затоці вирує. Щоліта сюди приїжджає дуже багато людей. Тут чистий піщаний пляж і безкрайнє море.

Затока. Фото: GoogleЗатока. Фото: Google

Кирилівка

Знаходиться на півдні Запорізької області. До селища прилягають дві коси — Федотова і Пересип. Місцевість облюбувала молодь: тут і нічні клуби, і сафарі-парк з луна-парком.

Кирилівка. Фото: GoogleКирилівка. Фото: Google

Арабатська стрілка

Пляж довжиною 100 км. Так у кількох словах можна описати Арабатську піщану косу. Берег всюди пологий. Море в липні прогрівається до +28... 30 °С. Пансіонати, готелі, бази відпочинку зосереджені в трьох селищах Арабатки — Генгірці, Щасливцеве та Стрілецькому.

Арабатська Стрілка. Фото: GoogleАрабатська Стрілка. Фото: Google

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 5 країн, де можна дешево відпочити.

Відпочиваючим в Одесі рекомендували не купатися в морі через дуже зелену воду.

У Криму помітили дельфіна з мутованим хвостом.

 

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