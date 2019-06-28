5 найбільш популярних українських морських курортів

Вже стало модним літати кожного літа в Єгипет або Туреччину, відпочинок в якій став найпопулярнішим серед українців. Але тим не менш популярність наших українських курортів ніколи не згасає. Кожне літо там багато відпочиваючих. Українські Новини виділили п'ятірку кращих з них:Залізний ПортЗнаходиться в Херсонській області. У селищі багато санаторіїв і баз відпочинку. Пляж - піщаний. На березі маса розваг і атракціонів - батути, "таблетки", "банани". Уздовж берега багато кафе і розважальних закладів.\r\nЗалізний Порт. Фото: Google\r\nЛазурне\r\nЗнаходиться на тій же берегової лінії, що і Залізний Порт. Пляж піщаний, в липні-серпні припливають медузи. Також багато кафе, їдалень і шашличних.\r\nЛазурне. Фото: GoogleЗатока\r\nЗатока знаходиться в Одеській області. Влітку життя в Затоці вирує. Щоліта сюди приїжджає дуже багато людей. Тут чистий піщаний пляж і безкрайнє море.\r\nЗатока. Фото: Google\r\nКирилівка\r\nЗнаходиться на півдні Запорізької області. До селища прилягають дві коси — Федотова і Пересип. Місцевість облюбувала молодь: тут і нічні клуби, і сафарі-парк з луна-парком.\r\nКирилівка. Фото: Google\r\nАрабатська стрілка\r\nПляж довжиною 100 км. Так у кількох словах можна описати Арабатську піщану косу. Берег всюди пологий. Море в липні прогрівається до +28... 30 °С. Пансіонати, готелі, бази відпочинку зосереджені в трьох селищах Арабатки — Генгірці, Щасливцеве та Стрілецькому.\r\nАрабатська Стрілка. Фото: Google\r\nНагадаємо, раніше повідомлялося про 5 країн, де можна дешево відпочити. Відпочиваючим в Одесі рекомендували не купатися в морі через дуже зелену воду. У Криму помітили дельфіна з мутованим хвостом.\r\n