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05 июня 2019, среда, 10:52 949
Туризм 2019-06-05T10:52:11+03:00
Українські Новини
Отдых в Турции стал популярнее среди украинцев с начала года

Отдых в Турции стал популярнее среди украинцев с начала года

Турция. Фото: persona-tour.net.ua
Турция. Фото: persona-tour.net.ua

За январь-апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года туристический поток из Украины в Турцию увеличился на 13,82% до 211,804 тыс. туристов.

Об этом говорится в данных Министерства культуры и туризма Турции, передают Українські Новини.

"За первые четыре месяца 2019 года Турцию посетило 211 804 украинца, что на 13,82% больше, чем за такой же период 2018 года", - сказано в сообщении.

Так, по итогам 1-го квартала Украина вошла в Топ-10 стран по количеству посетивших Турцию туристов.

В частности, в Анталии за январь-май 2019 года количество украинских туристов достигло 164,922 тыс. (+5,05%), курорты Муглы (Фетхие, Мармарис, Даламан, Бодрум) приняли 4,724 тыс. украинских туристов (+306%).

Также наблюдается стабильный рост турпотока в Стамбул - за указанный период город посетили 116,112 тыс. украинцев, что на 6,4% больше аналогичного периода предыдущего года.

"Важно отметить, что украинцы начали больше интересоваться историческими и культурными достопримечательностями Турции, что выражается в высоких показателях посещаемости Стамбула, Каппадокии и других экскурсионных направлений", – рассказал атташе по туризму посольства Турции в Украине Берат Йылдыз.

В целом количество иностранцев, посетивших Турцию в январе-апреле 2019 года, увеличилось на 12,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 735 268 человек.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство иностранных дел констатировало, что 1,4 млн граждан Украины посетили Турцию в 2018 году.

С 1 января 2019 года Турция вводит налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро, который будет взиматься в аэропортах по прилету.

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