В Крыму заметили мутировавшего дельфина

Лопасть является не следствием повреждения хвоста, а именно пороком развития. Фото: allcrimea.net

Лопасть является не следствием повреждения хвоста, а именно пороком развития. Фото: allcrimea.net

В Черном море в районе поселка Новый Свет заметили аномального дельфина, имеющего мутацию хвостового плавника. Она заключалась в наличии одной лишней "лопасти" хвоста. Об этом сообщают Новости Крыма.

Специалисты отметили, что лопасть является не следствием повреждения хвоста, а именно пороком развития. По их словам, подобная аномальная особенность еще не была зафиксирована нигде в мире.

"Существует некоторый (стоит добавить, небольшой) объем данных касательно зафиксированных мутаций среди китообразных, однако именно такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире", - отметили представители организации.

Они также заявили, что до этого встречались аномалии позвоночника, как например, врожденный сколиоз, а также костей черепа, наличие лишней пары плавников в хвостовой части тела и другие. Также известно о случаях "сиамских близнецов".

Специалисты подчеркнули, что, аномалия плавника не доставляет дельфину больших неудобств и по скорости плавания он не уступает другим особям своего вида.

Напомним, что в оккупированном Крыму дельфины украинских ВМС умерли от голода.

А в 2017 в Одесской области в сетях браконьеров обнаружили 7 мертвых дельфинов.