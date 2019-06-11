В Крыму заметили мутировавшего дельфина

В Черном море в районе поселка Новый Свет заметили аномального дельфина, имеющего мутацию хвостового плавника. Она заключалась в наличии одной лишней "лопасти" хвоста. Об этом сообщают Новости Крыма.\r\nСпециалисты отметили, что лопасть является не следствием повреждения хвоста, а именно пороком развития. По их словам, подобная аномальная особенность еще не была зафиксирована нигде в мире.\r\n"Существует некоторый (стоит добавить, небольшой) объем данных касательно зафиксированных мутаций среди китообразных, однако именно такая особенность еще не фиксировалась нигде в мире", - отметили представители организации.\r\nОни также заявили, что до этого встречались аномалии позвоночника, как например, врожденный сколиоз, а также костей черепа, наличие лишней пары плавников в хвостовой части тела и другие. Также известно о случаях "сиамских близнецов".\r\nСпециалисты подчеркнули, что, аномалия плавника не доставляет дельфину больших неудобств и по скорости плавания он не уступает другим особям своего вида.\r\nНапомним, что в оккупированном Крыму дельфины украинских ВМС умерли от голода.\r\nА в 2017 в Одесской области в сетях браконьеров обнаружили 7 мертвых дельфинов.