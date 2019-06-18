С явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы, - глава ЦИК

С явкой на досрочных выборах в Верховную Раду могут быть проблемы из-за летнего сезона.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук рассказала в интервью "ВВС-Украина".

"Мы думаем, это может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - сказала она.

Слипачук также отметила, что украинские консульские и дипломатические учреждения имеют ограниченные возможности в организации выборов.

"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - сказала она.

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