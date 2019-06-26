В Україну не пустили депутата Держдуми Росії і повернули зворотним рейсом

Прикордонники не пропустили в Україну депутата державної думи Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.\r\n"Вчора ввечері рейсом із Риги до столичного аеропорту прибув депутат держдуми РФ. Під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зупинили громадянина Росії. Прикордонники з'ясували, що російському політику заборонений в'їзд в Україну правоохоронними органами", - сказано в ньому.\r\nДепутата через державний кордон не пропущено і повернуто зворотнім рейсом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем і ірландців з георгіївськими стрічками і криками "ДНР - уперед".\r\n Також російському гітаристу заборонили в'їзд в Україну і відправили зворотним рейсом. Крім того, скандальному російському дизайнерові Лебедєву також не дозволили в'їзд в Україну, а раніше в Україну не допустили російського журналіста з канадського ТБ.\r\nУ листопаді ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну.