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26 червня 2019, середа, 11:55 39
Силові структури 2019-06-26T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Україну не пустили депутата Держдуми Росії і повернули зворотним рейсом

В Україну не пустили депутата Держдуми Росії і повернули зворотним рейсом

Прикордонник. Фото: Держприкордонслужба
Прикордонник. Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники не пропустили в Україну депутата державної думи Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Вчора ввечері рейсом із Риги до столичного аеропорту прибув депутат держдуми РФ. Під час заходів прикордонного контролю пасажирів у пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники зупинили громадянина Росії. Прикордонники з'ясували, що російському політику заборонений в'їзд в Україну правоохоронними органами", - сказано в ньому.

Депутата через державний кордон не пропущено і повернуто зворотнім рейсом.

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники не пустили в Україну 32 росіян перед Великоднем і ірландців з георгіївськими стрічками і криками "ДНР - уперед".

Також російському гітаристу заборонили в'їзд в Україну і відправили зворотним рейсом. Крім того, скандальному російському дизайнерові Лебедєву також не дозволили в'їзд в Україну, а раніше в Україну не допустили російського журналіста з канадського ТБ.

У листопаді ректору Московської духовної академії архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну.

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