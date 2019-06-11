Российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом

Украинские пограничники запретили въезд на три года гитаристу российской группы "Бахыт-компот".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Государственной пограничной службы.\r\n"По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на Тоту (г. Донецьк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ (ч .2 ст.10 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на Тоту")", - говорится в нем.\r\nОтмечается, что по решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.\r\nСейчас гражданина РФ возвращено обратным рейсом.\r\nПо информации "Украинской правды", в сообщении говорится о гитаристе Яне Комарницком.\r\nВсего с начала года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.\r\nНапомним, ранее скандальному российскому дизайнеру Лебедеву также не разрешили въезд в Украину.\r\nТакже в Украину не допустили российского журналиста из канадского ТВ.\r\n