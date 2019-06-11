Российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом

Украинские пограничники запретили въезд на три года гитаристу российской группы "Бахыт-компот".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Государственной пограничной службы.

"По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на Тоту (г. Донецьк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и за КПВВ (ч .2 ст.10 ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на Тоту")", - говорится в нем.

Отмечается, что по решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Сейчас гражданина РФ возвращено обратным рейсом.

По информации "Украинской правды", в сообщении говорится о гитаристе Яне Комарницком.

Всего с начала года сотрудники Государственной пограничной службы при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.

Напомним, ранее скандальному российскому дизайнеру Лебедеву также не разрешили въезд в Украину.

Также в Украину не допустили российского журналиста из канадского ТВ.