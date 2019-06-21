В Украину не впустили ирландцев с георгиевскими ленточками и криками "ДНР - вперед"

Пограничники не пропустили в Украину 2 граждан Ирландии с георгиевской ленточкой, выкрикивавших "ДНР-вперед!"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

Указано, что 20 июня рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" (Киевская область) прибыли 2 гражданина Ирландии 1998 по 1997 годов рождения.

Во время беседы с иностранцами пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью.

Один из них был в футболке с национальной символикой России.

Он сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет.

Кроме того, из слов иностранца выяснилось, что накануне он находился в России.

Также у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс.

"К тому же во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: "ДНР -вперед!". Впоследствии при осмотре багажа ирландцев пограничники в их вещах обнаружили предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности, национальную символику РФ и георгиевские ленты", - сообщает Госпогранслужба.

Граждан Ирландии в Украину не пропустили, им проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

Для принятия соответствующих правоприменительных мер проинформирована Национальная полиция.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 13 административных протоколов об использовании "георгиевских ленточек" во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.

Ранее россиянина не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.

Тем временем, в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.