В Украину не впустили ирландцев с георгиевскими ленточками и криками "ДНР - вперед"

Пограничники не пропустили в Украину 2 граждан Ирландии с георгиевской ленточкой, выкрикивавших "ДНР-вперед!"\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 20 июня рейсом из Дублина в аэропорт "Борисполь" (Киевская область) прибыли 2 гражданина Ирландии 1998 по 1997 годов рождения.\r\nВо время беседы с иностранцами пограничники установили, что мужчины прилетели в Украину с туристической целью.\r\nОдин из них был в футболке с национальной символикой России.\r\nОн сообщил, что якобы планирует посетить свою девушку, гражданку Украины, с которой, как выяснилось, обратной связи у него нет.\r\nКроме того, из слов иностранца выяснилось, что накануне он находился в России.\r\nТакже у мужчин отсутствовали билеты на обратный рейс.\r\n"К тому же во время посадки самолета эти пассажиры достали символику РФ и георгиевские ленты и выкрикивали слова: "ДНР -вперед!". Впоследствии при осмотре багажа ирландцев пограничники в их вещах обнаружили предметы, носящие пропагандистский и провокационный характер, в частности, национальную символику РФ и георгиевские ленты", - сообщает Госпогранслужба.\r\nГраждан Ирландии в Украину не пропустили, им проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года.\r\nДля принятия соответствующих правоприменительных мер проинформирована Национальная полиция.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция составила 13 административных протоколов об использовании "георгиевских ленточек" во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.\r\nРанее россиянина не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.\r\nТем временем, в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.