Скандальному російському дизайнерові Лебедєву не дозволили в'їзд в Україну

Суд відмовився дозволити в'їзд в Україну російському дизайнеру Артемію Лебедєву.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.

Дизайнер звернувся до суду з вимогою скасувати постанову Служби безпеки України від 13 березня 2017 року про заборону в'їзду в Україну терміном на 5 років.

З тексту постанови випливає, що Лебедєв є активним прихильником антиукраїнської громадської позиції, ідеології так званого "Русского Мира" і діяльності бойовиків ОРДЛО.

СБУ вважає, що дизайнер через ресурси мережі Інтернет здійснює поширення інформаційних матеріалів з виразною антиукраїнською пропагандою, що формують у читачів уявлення, які можуть призвести до вчинення дій на шкоду територіальній цілісності України.

Для поширення таких матеріалів Лебедєв використовує персоніфіковану блог-сторінку на сайті "LiveJournal" ( "Живий Журнал"), а також облікові записи в соціальних мережах: "ВКонтакте" (загальна кількість підписників Лебедєва становить 27 тис. чоловік) і Facebook (загальна кількість підписників становить 164 тис. осіб), Twitter (загальна кількість підписників становить 75 тис. чоловік), "Google+" (загальна кількість підписників становить 625 тис. осіб) і канал на відеохостингу "Youtube" (загальна кількість підписників становить 6 тис. чоловік).

СБУ заявляє, що через ці соцмережі позивач здійснює поширення спеціально підготовлених спецслужбами РФ інформаційних матеріалів, спрямованих на маніпулювання суспільною свідомістю в питаннях дискредитації проєвропейського зовнішньополітичного курсу України, засудження АТО і забезпечення обороноздатності держави та мобілізаційних процесів.

Скандальный пост Лебедева в Facebook об аннексии Крыма Россией

Крім того, в постанові СБУ стверджуєтся, що дизайнер підтримує політику так званої "Новоросії".

"Під фотографіями, які зроблені на тимчасово окупованій території АР Крим, містяться категоричні повідомлення, що АР Крим - це частина Росії, і що ця територія тільки через історичне непорозуміння 20 років не була російською", - наголошується в матеріалах справи.

Также у власних публікаціях на зазначених ресурсах дизайнер стверджував, що сам особисто порушував чинне законодавство України і незаконно перебував на тимчасово окупованих територіях України, про що також свідчать оприлюднені ним фотографіі.

Лебедєв не погодився з такими доводами СБУ.

Зокрема, він посилається на те, що в матеріалах справи відсутні докази ідентифікації особи, яка поширювала зазначену інформацію в мережі Інтернет.

Рішенням суду першої інстанції від 9 січня поточного року в задоволенні адміністративного позову було відмовлено.

Не погодившись з рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу.

Апеляційнний суд 8 травня відхилив скаргу, відповідно, рішення про законність заборони в'їзду в Україну вступило в силу.

Апеляційнний суд зазначив, що захист Лебедєва не надав доказів того, що провокаційні публікації на його сторінках в Інтернет-ресурсах розміщувалися сторонніми особами.

Як повідомляли Українськi Новини, в квітні 2017 Лебедєв заявив, що СБУ заборонила йому в'їзд в Україну.

Заборона винесена у зв'язку з вчиненням росіянином діяльності, спрямованої на нанесення шкоди в сфері інформаційної безпеки України.