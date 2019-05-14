Скандальному російському дизайнерові Лебедєву не дозволили в'їзд в Україну

Суд відмовився дозволити в'їзд в Україну російському дизайнеру Артемію Лебедєву.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українськi Новини.\r\nДизайнер звернувся до суду з вимогою скасувати постанову Служби безпеки України від 13 березня 2017 року про заборону в'їзду в Україну терміном на 5 років.\r\nЗ тексту постанови випливає, що Лебедєв є активним прихильником антиукраїнської громадської позиції, ідеології так званого "Русского Мира" і діяльності бойовиків ОРДЛО.\r\nСБУ вважає, що дизайнер через ресурси мережі Інтернет здійснює поширення інформаційних матеріалів з виразною антиукраїнською пропагандою, що формують у читачів уявлення, які можуть призвести до вчинення дій на шкоду територіальній цілісності України. \r\nДля поширення таких матеріалів Лебедєв використовує персоніфіковану блог-сторінку на сайті "LiveJournal" ( "Живий Журнал"), а також облікові записи в соціальних мережах: "ВКонтакте" (загальна кількість підписників Лебедєва становить 27 тис. чоловік) і Facebook (загальна кількість підписників становить 164 тис. осіб), Twitter (загальна кількість підписників становить 75 тис. чоловік), "Google+" (загальна кількість підписників становить 625 тис. осіб) і канал на відеохостингу "Youtube" (загальна кількість підписників становить 6 тис. чоловік).\r\nСБУ заявляє, що через ці соцмережі позивач здійснює поширення спеціально підготовлених спецслужбами РФ інформаційних матеріалів, спрямованих на маніпулювання суспільною свідомістю в питаннях дискредитації проєвропейського зовнішньополітичного курсу України, засудження АТО і забезпечення обороноздатності держави та мобілізаційних процесів.\r\n \r\nСкандальный пост Лебедева в Facebook об аннексии Крыма Россией\r\nКрім того, в постанові СБУ стверджуєтся, що дизайнер підтримує політику так званої "Новоросії". \r\n"Під фотографіями, які зроблені на тимчасово окупованій території АР Крим, містяться категоричні повідомлення, що АР Крим - це частина Росії, і що ця територія тільки через історичне непорозуміння 20 років не була російською", - наголошується в матеріалах справи.\r\nТакже у власних публікаціях на зазначених ресурсах дизайнер стверджував, що сам особисто порушував чинне законодавство України і незаконно перебував на тимчасово окупованих територіях України, про що також свідчать оприлюднені ним фотографіі.\r\nЛебедєв не погодився з такими доводами СБУ.\r\nЗокрема, він посилається на те, що в матеріалах справи відсутні докази ідентифікації особи, яка поширювала зазначену інформацію в мережі Інтернет.\r\nРішенням суду першої інстанції від 9 січня поточного року в задоволенні адміністративного позову було відмовлено.\r\nНе погодившись з рішенням суду, позивач подав апеляційну скаргу.\r\nАпеляційнний суд 8 травня відхилив скаргу, відповідно, рішення про законність заборони в'їзду в Україну вступило в силу.\r\nАпеляційнний суд зазначив, що захист Лебедєва не надав доказів того, що провокаційні публікації на його сторінках в Інтернет-ресурсах розміщувалися сторонніми особами.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в квітні 2017 Лебедєв заявив, що СБУ заборонила йому в'їзд в Україну.\r\nЗаборона винесена у зв'язку з вчиненням росіянином діяльності, спрямованої на нанесення шкоди в сфері інформаційної безпеки України.\r\n